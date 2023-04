Keysight giới thiệu giải pháp tối ưu pin các thiết bị IoT

Theo ước tính của IDC, tới năm 2025, sẽ có 41,6 tỉ thiết bị IoT được kết nối và đưa vào sử dụng, với nhiều thiết bị di động chạy bằng pin, đòi hỏi các kỹ thuật quản lý pin tiên tiến. Để đảm bảo hiệu năng cho các thiết bị trên thực địa, đội ngũ kỹ sư phát triển cần thiết kế pin có hiệu năng cao nhất và xác nhận các thiết kế đó theo hiệu năng thực tế. Tuy nhiên, đo kiểm thời lượng của pin vật lý trong thiết bị cần nhiều nỗ lực và thời gian, gây chậm trễ thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Keysight Technologies vừa giới thiệu giải pháp tối ưu pin các thiết bị IoT

Keysight Technologies

Giải pháp Keysight E36731A Battery Emulator and Profiler cung cấp cho các nhà thiết kế thiết bị IoT một phụ tải điện tử và nguồn điện tích hợp, có sử dụng để giả lập hiệu năng pin nhằm đáp ứng nhu cầu đo kiểm pin. Khi thử nghiệm với pin giả lập, đội ngũ kỹ sư có thể nhanh chóng đánh giá tác động của những thay đổi trong thiết kế hoặc phần mềm đối với thời lượng pin bằng cách ngay lập tức chuyển trạng thái sạc của pin, cho phép họ cải thiện thiết kế để kéo dài thời lượng pin và giảm kích thước thiết bị.

Giải pháp Battery Emulator and Profiler kết hợp với phần mềm mô phỏng và đo kiểm pin tiên tiến Keysight PathWave BenchVue Advanced Battery Test and Emulation Software để cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh, có khả năng tăng độ chính xác của hồ sơ đặc tính pin khi sử dụng mô phỏng mức tiêu hao dòng điện thiết bị để lập hồ sơ đặc tính pin, đội ngũ kỹ sư có thể nâng cao độ chính xác của hồ sơ so với việc sử dụng hồ sơ chung của nhà sản xuất, tạo ra các thiết kế tốt hơn.

Carol Leh, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Trung tâm xuất sắc của bộ phận giải pháp công nghiệp điện tử của Keysight, cho biết: "Keysight E36731A Battery Emulator and Profiler là giải pháp hữu ích dành cho đội ngũ kỹ sư thiết kế để cải thiện thiết kế thiết bị. Thay vì sử dụng các bài đo thủ công phức tạp và tốn thời gian, giải pháp giả lập này cho phép đội ngũ kỹ sư nhanh chóng xác định hiệu ứng tiêu hao dòng điện của các nhân tố quan trọng như thay đổi phần cứng, cập nhật phần mềm và thay đổi nhiệt độ. Nhờ đó, đội ngũ kỹ sư có thể sử dụng pin mô phỏng để thử nghiệm thay cho pin vật lý nhằm tiết kiệm thời gian và cải thiện thiết kế".