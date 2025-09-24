Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Keysight giới thiệu hai bộ mở rộng dải tần và công cụ hiệu chuẩn phân tích dữ liệu

Thành Luân
Thành Luân
24/09/2025 09:36 GMT+7

Keysight Technologies vừa giới thiệu hai mô đun mở rộng dải tần sóng mm mới, bao gồm mô đun NA5305A Frequency Extender mở rộng tới 170 GHz và mô đun NA5307A Frequency Extender mở rộng tới 250 GHz, và bộ công cụ 85065A Precision Calibration Kit 0,5 mm.

Khi được sử dụng cùng máy phân tích mạng (VNA) PNA/PNA-X Vector Network Analyzers và bộ điều khiển đo kiểm N5292A Test Set Controller của Keysight, các phụ kiện mới này tạo điều kiện cho các kỹ sư đo lường tham số S băng rộng bằng một lần quét đã được hiệu chuẩn duy nhất trong giải từ 100 kHz (hoặc 10 MHz) tới 170/250 GHz. Khách hàng hiện sử dụng máy VNA 110 GHz/120 GHz có thể dễ dàng nâng cấp cấu hình, gia tăng giá trị cho các thiết bị đã được đầu tư.

Keysight Technologies ra mắt bộ mở rộng dải tần mới và công cụ hiệu chuẩn ấn tượng - Ảnh 1.

Keysight hiện cung cấp các giải pháp phân tích dữ liệu khác nhau

Ảnh: AFP

Bộ công cụ hiệu chuẩn 85065A Precision Calibration Kit 0,5 mm cho phép đo chính xác tới tần số 250 GHz khi sử dụng cùng với giải pháp VNA băng rộng. Các phụ kiện của VNA băng rộng đơn giản hóa quá trình thiết lập đo, cho phép đội ngũ kỹ sư đặc tả các linh kiện sub-THz on-wafer hoặc đóng gói khác nhau như bộ chuyển đổi RF quang, TIA, PCB, cáp, các gói và thiết bị thụ động. Các phụ kiện mới này giúp đội ngũ kỹ sư đặc tả các linh kiện mới này, rút ngắn các chu kỳ thiết kế và xác nhận dài dòng.

Trong bối cảnh AI đang mở rộng biên giới truyền thông sang các mạng 1,6 Tb/s và 3,2 Tb/s và nghiên cứu trong lĩnh vực vô tuyến được tiếp tục ở các tần số sub-THz, các giải pháp đo kiểm và đo lường cần tiến hóa để theo kịp. Đội ngũ kỹ sư đang phát triển các giải pháp bán dẫn thế hệ sau và kết nối tốc độ cao, các thiết bị vận hành với sóng mm và băng sub THz và các thiết bị bán dẫn tiên tiến cần có những công cụ có khả năng đo VNA băng rộng chính xác ở băng tần cao hơn để xác nhận các thiết kế và tạo tương quan giữa hiệu năng thực tế và mô phỏng.

Đo tín hiệu sub-THz trên các linh kiện on-wafer hay được đóng gói cần các loại đầu dò, bộ thích ứng và cáp đo đặc biệt được bổ trợ cho các bộ mở rộng dải tần và bộ công cụ hiệu chuẩn của Keysight để hình thành thiết lập đo kiểm toàn diện.

Joe Rickert, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc trung tâm xuất sắc về đo lường tần số cao của Keysight, cho biết: "Với các bộ mở rộng dải tần 170 và 250 GHz cho VNA băng rộng, chúng tôi nâng cao hiệu năng để các kỹ sư có thể xác nhận các thiết bị bán dẫn thế hệ sau và các cấu kiện mạng lưới tốc độ cao. Với các tính năng về dải động và công suất ra hàng đầu thị trường với hệ sinh thái cáp đồng trục 0,5 mm đầy đủ, chúng tôi tạo ra lộ trình đơn giản và đáng tin cậy lên các dải tần cao hơn".

Keysight: Nhiều cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng cho AI

Keysight: Nhiều cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng cho AI

Keysight Technologies vừa hợp tác với Heavy Reading phát hành báo cáo về kết nối mạng cho cụm AI Beyond the Bottleneck: AI Cluster Networking Report 2025, cho thấy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang được triển khai nhanh hơn khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
