Keysight ra mắt phần mềm xác nhận hiệu năng kết nối mạng

Theo đó, giải pháp kết hợp này cho phép xác nhận hợp chuẩn cơ sở hạ tầng AI (trí tuệ nhân tạo), các cấu phần mạng và kết nối liên kết trung tâm dữ liệu với tốc độ từ 200 GE tới 1.600 GE, tăng cường năng lực cho giải pháp đo thử kết nối liên kết và hiệu năng mạng Interconnect and Network Performance Tester 800 GE benchtop mới được công bố gần đây. Phần mềm ITS chạy trên cả hai nền tảng đo kiểm 800 GE và 1.600 GE Interconnect and Network Performance Tester.

Thiết bị giải pháp mới của Keysight Ảnh: Keysight

Trong nhiều thập kỷ, xác nhận hiệu năng kết nối liên kết mạng là một quá trình thủ công, tiêu tốn nhiều thời gian, không được tự động hóa hoặc chỉ ở mức giới hạn và đòi hỏi kỹ năng lập trình tiên tiến để viết các bài đo. Quá trình này không có hệ thống tập trung để tổ chức và lưu trữ dữ liệu và các báo cáo về kết nối liên kết, khiến việc theo dõi và lặp lại các phép đo và thiết lập cấu hình gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh các kết nối liên kết của trung tâm dữ liệu và AI có quy mô và tính đa dạng ngày càng cao, các phương pháp đo kiểm truyền thống không thể dự báo và đo lường được chính xác độ tin cậy của các mạng lưới phức tạp đang được khai thác hiện nay.

Giải pháp đo hiệu năng và kết nối liên kết Interconnect and Network Performance Tester 1.600 GE mới kết hợp với phần mềm ITS cung cấp một hệ thống toàn diện, có khả năng tổ chức, lưu trữ và sử dụng thông minh dữ liệu để tự động hóa quá trình xác nhận kết nối liên kết trong các trung tâm dữ liệu AI và mạng Ethernet.

Bên cạnh đó, phần mềm ITS chạy trong trình duyệt có giao diện người dùng (GUI) nhanh và mạnh, cho phép nhiều người dùng đồng thời chạy và lên lịch các bài đo bằng tính năng lập lịch đo kiểm đa người dùng của ứng dụng này. Công cụ này có thể nâng cao hiệu suất của bài đo, tăng thêm số lượng người dùng có thể tự động chạy các bài đo.

Ram Periakaruppan, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc bộ phận Giải pháp đo kiểm và an ninh bảo mật mạng, Keysight, cho biết: "Keysight đang làm việc với hầu hết các cơ quan tiêu chuẩn và các nhà sản xuất chip silicon, kết nối liên kết cáp quang và cáp đồng sử dụng giao diện 224 Gb/s điện trên toàn cầu để đẩy nhanh quá trình phát triển hệ sinh thái cơ sở hạ tầng mạng AI 800 GE và 1,6 T. Các nền tảng phần cứng 1,6 T và 800 GE của chúng tôi, được kết hợp với phần mềm ITS, hỗ trợ thực hiện đánh giá hiệu năng các kết nối liên kết trọng yếu và nâng cao đáng kể năng suất các hệ thống đo kiểm. Giải pháp này cho khách hàng của chúng tôi công cụ cần thiết để triển khai các giải pháp có độ ổn định và tin cậy cao trên mạng".