Tối 19.11, Khả Như chia sẻ hình ảnh nhận lời cầu hôn của diễn viên Huỳnh Phương, thu hút sự chú ý của khán giả. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên xuất hiện bên bạn trai, khoe chiếc nhẫn cầu hôn và viết lời nhắn: “Dạ! Em chịu”. Huỳnh Phương cũng đăng tải hình ảnh cùng dòng trạng thái hài hước: “Làm phim khuyên người ta đừng lấy vợ và cái kết”.

Sau thời gian kín tiếng về chuyện tình cảm, Khả Như và Huỳnh Phương có dấu mốc mới trong mối quan hệ Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK KHẢ NHƯ

Màn cầu hôn được cộng đồng mạng suy đoán diễn ra trong tiệc sinh nhật tuổi 34 của Huỳnh Phương hôm 12.11 tại TP.HCM, với sự góp mặt của nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, Quang Tuấn, BB Trần, Ngọc Phước, Liêu Hà Trinh...

Chia sẻ với Thanh Niên về khoảnh khắc chứng kiến hai đồng nghiệp thân thiết cầu hôn, Tiến Luật hài hước cho biết: “Đó là màn cầu hôn luộm thuộm nhất mà anh thấy. Người cầu hôn xém làm rớt nhẫn”. Câu trả lời dí dỏm của nam diễn viên phần nào hé lộ không khí gần gũi, vui vẻ trong buổi tiệc, bên cạnh khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi.

Khả Như trước khi được cầu hôn

Khả Như (tên thật là Trần Khả Như) sinh năm 1987, tốt nghiệp ngành kinh tế trước khi quyết định theo đuổi con đường diễn xuất. Năm 2011, cô tốt nghiệp Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Những ngày đầu vào nghề, nữ diễn viên từng làm nhiều công việc như lồng tiếng, đóng vai quần chúng, làm đạo cụ, trợ lý đạo diễn để trang trải cuộc sống và nuôi đam mê. Sau thời gian nỗ lực, cô dần có chỗ đứng tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, với các vở Chuyện tình Bangkok, Mẹ chồng rắc rối, Mua chồng...

Sau đó, Khả Như mở rộng hoạt động sang phim truyền hình, web drama và điện ảnh, góp mặt trong 49 ngày, Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, Nhà bà Nữ, Mai, Quỷ nhập tràng... Ngoài diễn xuất, cô còn tham gia viết kịch bản, dàn dựng sân khấu, làm MC và sản xuất chương trình.

Khả Như được cộng đồng mạng nhận xét có vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút Ảnh: ĐPCC

Huỳnh Phương (tên thật là Nguyễn Huỳnh Duy Phương) sinh năm 1992, tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2014. Một năm sau, anh gia nhập nhóm hài FAPtv, trở thành gương mặt quen thuộc qua các series như Cơm nguội, Quán cà phê bất ổn. Lối diễn hài tự nhiên, hình ảnh gần gũi giúp nam diễn viên được khán giả trẻ chú ý. Từ các sản phẩm trên YouTube, Huỳnh Phương dần lấn sân sang phim điện ảnh, anh góp mặt trong Ngày mai Mai cưới, Pháp sư mù, Nghề siêu dễ, Dân chơi không sợ con rơi, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử... Anh cũng tham gia một số gameshow, chương trình giải trí và vẫn gắn bó với nhóm hài đã tạo dấu ấn trong sự nghiệp.

Khả Như và Huỳnh Phương từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, buổi tụ tập bạn bè và chuyến đi, khiến khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ tình cảm. Tin đồn cả hai hẹn hò rộ lên từ cuối năm 2022, khi họ có những tương tác thân thiết, thường xuyên bị phát hiện check-in cùng địa điểm. Tuy nhiên, Huỳnh Phương và Khả Như không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm trong thời gian dài.

Đến năm 2026, Huỳnh Phương có nhiều động thái thể hiện tình cảm với Khả Như trên mạng xã hội. Dịp 8.3, nam diễn viên đăng video ghi lại những khoảnh khắc chung với nữ diễn viên, gọi cô là “người yêu”. Cả hai cũng thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các dịp lễ, sự kiện và chia sẻ hình ảnh tình tứ. Màn cầu hôn mới đây được xem là dấu mốc đáng chú ý sau thời gian dài vướng tin đồn tình cảm.