Khả Như ‘tán tỉnh’ đàn em kém 9 tuổi trong phim mới

Trong Ai thương ai mến, mối quan hệ của Chờ (Võ Điền Gia Huy) và Thương (Trâm Anh) gây tò mò cho người xem. Tưởng chừng như đó là chuyện tình êm đẹp nhưng lại bị xáo trộn bởi Thắm (Khả Như) và Hai Mậu (La Thành).

Là bạn thân của Mến (Thu Trang), Thắm lại đem lòng say mê Chờ, bất chấp việc anh đã có người thương. Không giấu giếm hay né tránh, cô còn chủ động theo đuổi, tán tỉnh anh ở những nơi đông người. Thậm chí, khi được Mến nhắc nhở, Thắm còn thẳng thắn tuyên bố: “Trai chưa vợ, gái chưa chồng” nhằm thể hiện sự quyết liệt với mối quan hệ này.

Võ Điền Gia Huy và Trâm Anh tái hợp sau Tử chiến trên không Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về mối quan hệ tay tư trong Ai thương ai mến, Võ Điền Gia Huy khẳng định đây không đơn thuần là một “bùng binh” tình ái thường thấy trên màn ảnh. Theo nam diễn viên, câu chuyện tình cảm 4 người là một vòng xoáy cảm xúc được tạo nên bởi số phận và những nghịch cảnh xã hội. “Chờ khao khát Thương, Thắm khao khát Chờ và Hai Mậu khao khát Thắm, tất cả đều phản chiếu sự cô đơn và nhu cầu được yêu thương của một con người”, Võ Điền Gia Huy chia sẻ.

Khi được hỏi vui rằng nếu bản thân rơi vào một mối quan hệ tương tự ngoài đời sẽ xử lý ra sao, Võ Điền Gia Huy cho biết anh sẽ không để cái tôi chi phối. “Tôi sẽ không đặt ai lên bàn cân để so sánh, mà chọn cách lùi lại và thành thật với cảm xúc của mình, để xem ai là người khiến trái tim mình rung động nhất”, anh bộc bạch.

Khả Như được đạo diễn Thu Trang lựa chọn cho vai Thắm trong phim Ảnh: ĐPCC

Ở góc nhìn khác, Khả Như cho rằng mối quan hệ rối ren trong phim không mang màu sắc tranh giành đơn thuần mà xuất phát từ sự gắn kết rất đặc trưng của con người miền Tây sông nước. “Cuộc sống luôn có cái tình, cái nghĩa ở trong đó. Chính “bùng binh” này tạo nên chất bi - hài rất đời cho câu chuyện gia đình”, nữ diễn viên nói.

Khả Như cũng tiết lộ điều khiến cô tâm đắc nhất khi hóa thân vào nhân vật Thắm chính là tình thương - thứ cảm xúc đẹp đẽ nhưng đôi khi vô tình kéo theo bi kịch và nỗi đau. “Khi sống cùng nhân vật, tôi cảm nhận được cái tình rất rõ, và tôi tin đó cũng là điều khán giả sẽ yêu ở bộ phim này”, cô nhấn mạnh.

Khả Như tiết lộ về vai diễn trong 'Ai thương ai mến'

Sự trở lại của Khả Như trên màn ảnh rộng khiến người xem tò mò Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về cơ duyên đến với Ai thương ai mến, Khả Như cho biết cô quyết định tham gia dự án ngay từ những thông tin đầu tiên về buổi casting. Nữ diễn viên bày tỏ sự hào hứng khi biết tác phẩm khai thác bối cảnh miền Tây sông nước và được sản xuất bởi người chị thân thiết. “Khi nghe đây là dự án của chị Thu Trang, tôi nghĩ chắc chắn rất nhiều diễn viên sẽ muốn thử vai, và bản thân tôi cũng không ngoại lệ”, cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, kịch bản phim cũng là điểm khiến Khả Như bị thuyết phục. Nữ diễn viên cho biết cô luôn mong muốn có thêm những vai diễn điện ảnh thú vị, khác biệt trong sự nghiệp. “Những nhân vật trong phim giống như bước ra từ những câu chuyện xưa cũ, rất đời và rất gần. Đó là điều tôi thấy hấp dẫn ở kịch bản”, người đẹp 8X bày tỏ.

Khả Như cũng đánh giá cao cách Thu Trang kết nối. Theo cô, mỗi nhân vật trong phim đều mang cảm giác “đo ni đóng giày”, vừa vặn với các diễn viên. “Sau một thời gian làm việc, tôi thấy mọi thứ rất hợp lý, đúng người - đúng vai. Chính sự đặt để này sẽ khiến khán giả tò mò và muốn ra rạp để xem các diễn viên quen thuộc hóa thân trong một diện mạo hoàn toàn mới”, cô nói.