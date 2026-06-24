Khắc phục nhận thức “giữ chỗ” trong quy hoạch cán bộ

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quy hoạch cán bộ cấp chiến lược không phải là công việc nhân sự đơn thuần, không chỉ phục vụ cho một kỳ đại hội, một nhiệm kỳ, một cơ cấu, mà phải là một khâu của quản trị chiến lược, chuẩn bị cho tương lai lãnh đạo của Đảng và tương lai phát triển của đất nước. Chính vì vậy, phải dứt khoát khắc phục những nhận thức lệch lạc, coi quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt và coi quy hoạch là đảm bảo chắc chắn cho một chức vụ.

Quy hoạch phải mở nhưng không hạ chuẩn, phải động nhưng không tùy tiện, phải coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay cho tiêu chuẩn. Mở là không khép kín trong một ngành, một địa phương, một nhóm quan hệ, biết tìm cán bộ cơ sở, ở địa bàn khó, lĩnh vực mới... Động là có bổ sung, có vào, có ra, có lên, có xuống. Cán bộ phát triển tốt thì tiếp tục đào tạo, giao việc, sử dụng. Cán bộ chững lại, giảm uy tín, không còn triển vọng hoặc vi phạm tiêu chuẩn thì phải đưa ra khỏi quy hoạch một cách công tâm, minh bạch, đúng quy định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tổ chức T.Ư sớm nghiên cứu, tổng kết chuyên sâu về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của các nhiệm kỳ gần đây; nghiên cứu, tham mưu những cơ chế, quy định mới vượt trội, đột phá hơn trong đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển sử dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, lấy sản phẩm, kết quả đo được, uy tín thực chất để làm thước đo quan trọng…

Cấp ủy, các cơ quan quản lý cán bộ phải định kỳ gặp gỡ, quán triệt; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ trong quy hoạch; phải thẩm định, phải đa chiều và kiểm soát quyền lực phải chặt chẽ hơn; gắn sử dụng cán bộ với bảo vệ cán bộ và sàng lọc cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tinh thần chung là không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, không bỏ sót người thật sự có đạo đức, có tài. Tập thể, cá nhân giới thiệu cán bộ phải chịu trách nhiệm về chính trị, về chất lượng nguồn giới thiệu. Nếu để che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, làm đẹp hồ sơ, nể nang cục bộ, phải xem xét trách nhiệm, nhất là người đứng đầu. Yêu cầu đặt ra là phải phát hiện từ sớm, từ xa theo cả hai chiều, phát hiện sớm nhân tố nổi trội để bồi dưỡng, sử dụng, đồng thời phát hiện sớm dấu hiệu rủi ro, suy giảm uy tín, biểu hiện né tránh vi phạm để cảnh báo, chấn chỉnh và sàng lọc.