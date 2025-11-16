Ưu tiên giới thiệu người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã của 34 tỉnh, TP. Dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (HĐBCQG), chủ trì và điều hành hội nghị.

Ấn ĐỊNH NGÀY BẦU CỬ SỚM HƠN 2 THÁNG

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho hay, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp lại địa giới hành chính... mở ra không gian phát triển mới, động lực mới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị quán triệt triển khai công tác bầu cử ẢNH: GIA HÂN

Đến nay, các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ và các địa phương đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định và tiến độ đề ra.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, so với các nhiệm kỳ trước, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới quan trọng như: rút ngắn nhiệm kỳ QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ấn định ngày bầu cử vào ngày 15.3.2026, sớm hơn khoảng 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước.

Cùng đó là rút ngắn thời gian trong các bước của quy trình bầu cử: thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử giảm từ 70 ngày còn 42 ngày; các mốc thời gian hiệp thương, công bố danh sách người ứng cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được điều chỉnh tương ứng, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp thực tiễn.

Ngoài ra, điều chỉnh thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đa dạng hóa phương thức vận động bầu cử, bên cạnh hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp, cho phép tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến với điều kiện bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin và an ninh mạng.

Đặc biệt là có cơ chế cho phép HĐBCQG chủ động điều chỉnh thời gian và hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử khi phát sinh tình huống thực tế, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tổ chức bầu cử.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị ẢNH: TTXVN

C ÔNG TÁC NHÂN SỰ LÀ KHÂU THEN CHỐT NHẤT CỦA CUỘC BẦU CỬ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thành công của cuộc bầu cử lần này sẽ tạo ra bước khởi động quan trọng trong việc xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị, xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng.

Tổng Bí thư lưu ý cần tập trung lãnh đạo tốt công tác nhân sự, đây là khâu then chốt nhất của cuộc bầu cử. Việc giới thiệu người ứng cử phải được tiến hành công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến rộng rãi từ cơ sở, đồng thời bảo đảm chặt chẽ, gắn liền với quy hoạch cán bộ. Cơ cấu đại biểu cần đảm bảo sự đại diện hài hòa giữa các ngành, các tầng lớp, giới, độ tuổi, vùng miền, có tỷ lệ phù hợp với đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu tri thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo.

Dù vậy, "chúng ta phấn đấu bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu nhưng chất lượng đại biểu được đặt lên hàng đầu". Theo Tổng Bí thư, đại biểu QH, HĐND phải thực sự là người đại diện trung thành của nhân dân, nói tiếng nói của dân, lo việc của dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân, trực tiếp là nhân dân ở nơi khu vực bầu cử của mình. Phải lựa chọn, giới thiệu được những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực; có đủ điều kiện về sức khỏe, thời gian để tham gia và hoàn thành tốt trọng trách khi trúng cử.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031 là giai đoạn then chốt để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước với yêu cầu đặt ra rất cao. Do đó cần ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ngược lại, cần sàng lọc kỹ lưỡng, kiên quyết loại bỏ ngay từ đầu những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, bảo thủ, tư tưởng bè phái, cục bộ địa phương, những cá nhân thiếu đạo đức, thiếu trung thực hoặc đang có dấu hiệu vi phạm bị các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra.

K HÔNG ĐỂ XẢY RA "CHẠY" SUẤT ỨNG CỬ, "CHẠY" PHIẾU BẦU

Tổng Bí thư cũng đề nghị tổ chức tốt việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong suốt quá trình bầu cử. Toàn bộ quy trình hiệp thương phải tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

Cùng đó là tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kiên quyết không để xảy ra những hiện tượng tiêu cực như vận động không lành mạnh, "chạy" suất ứng cử, "chạy" phiếu bầu, hoặc lợi ích nhóm làm sai lệch ý nghĩa bầu cử.

Đồng thời, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; thấy được vinh dự, trách nhiệm của mỗi lá phiếu của cử tri đối với tương lai đất nước. Mỗi địa phương, mỗi cơ quan cần động viên, khuyến khích cử tri tích cực tham gia bầu cử, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.

Một số nội dung khác được Tổng Bí thư lưu ý như bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xử lý kịp thời những vấn đề trong bầu cử. Các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động, lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không để các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, lợi dụng quá trình bầu cử để gây rối, vi phạm pháp luật. Cùng đó là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Ngày 15.11, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, đến chào nhân dịp thăm và làm việc tại VN từ ngày 11 - 17.11. Cùng ngày, Tổng Bí thư đã tiếp ông Vương Lai Thắng, Phó chủ tịch Tập đoàn Luxshare-ICT, Trung Quốc. TTXVN