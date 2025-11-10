Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Sáng nay Quốc hội họp riêng về nhân sự, tổ chức lễ tuyên thệ

Tuyến Phan
Tuyến Phan
10/11/2025 06:52 GMT+7

Quốc hội họp riêng để quyết định về công tác nhân sự. Nhân sự do Quốc hội bầu sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Sáng nay 10.11, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ họp riêng để quyết định về công tác nhân sự. Nhân sự do Quốc hội bầu sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật Dân số và luật Phòng bệnh. Sau đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

- Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

ẢNH: GIA HÂN

Theo quy định tại luật Tổ chức Quốc hội, 4 chức danh phải tuyên thệ sau khi được bầu, gồm: chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, thủ tướng Chính phủ và chánh án TAND tối cao.

Liên quan đến công tác nhân sự tại TAND tối cao, mới đây, Bộ Chính trị đã quyết định phân công, điều động ông Lê Minh Trí, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tối cao, giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính T.Ư.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về công tác nhân sự tại Quốc hội, Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị T.Ư 14 vừa qua, T.Ư Đảng đã cho ý kiến về nhân sự các chức danh phó chủ tịch (thường trực) Quốc hội khóa XV và Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bầu theo quy định.

