Thường vụ Quốc hội sắp họp xem xét công tác nhân sự

Ngoài nội dung công tác nhân sự, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về các dự án luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); luật Trí tuệ nhân tạo.

Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 10 ẢNH: GIA HÂN

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự án luật An ninh mạng; luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); luật Thương mại điện tử; luật Xây dựng (sửa đổi); luật Công nghệ cao (sửa đổi); luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chuyển giao công nghệ; luật Trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, còn có dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sở hữu trí tuệ; luật Báo chí (sửa đổi); luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục; luật Giáo dục đại học (sửa đổi); luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Cùng đó là các dự án luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Lý lịch tư pháp; luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bảo hiểm; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thống kê; luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); luật Quản lý thuế (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý nợ công.

Đây là các dự án luật đang được Quốc hội thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 10 đang diễn ra.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết dự kiến và phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Cho ý kiến dự thảo nghị quyết tháo gỡ khó khăn luật Đất đai

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai; tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng đó là chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035; chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định, thông qua việc điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và điều chỉnh bổ sung cho xây dựng trường học tại các xã biên giới, thực hiện các nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70 quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Văn phòng Quốc hội, dự kiến phiên họp 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chia thành 4 đợt. Đợt 1 vào chiều 5.11 và chiều 6.11; đợt 2 chiều 11.11 và chiều 17.11; đợt 3 chiều 24.11 và đợt 4 vào ngày 29.11.