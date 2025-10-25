Nhân sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau kiện toàn tháng 10.2025

Ngày 25.10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã bỏ phiếu kín, sau đó thông qua các nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Hữu Đông, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Cùng đó, Quốc hội cũng bỏ phiếu kín, thông qua các nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, được Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường Quốc hội.

Quốc hội cũng bỏ phiếu kín, sau đó thông qua nghị quyết bầu ông Lê Quang Mạnh, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội, giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trước đó, ông Lê Quang Tùng, nguyên Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho nghỉ công tác, Trung ương Đảng cho thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Quốc hội cũng vừa thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường đối với ông Lê Quang Huy vào chiều qua 24.10.

Sau kiện toàn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 19 thành viên, gồm: Chủ tịch Quốc hội, 6 phó chủ tịch Quốc hội, 12 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.



