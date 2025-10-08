Chủ tịch Quốc hội: Cho ý kiến công tác nhân sự trình Quốc hội

Chiều 8.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 50, phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV, khai mạc ngày 20.10 sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong 6,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định 37 nội dung.

Trong đó, về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 22 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10. Trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực then chốt, như hoàn thiện các chính sách thuế, tổ chức bộ máy, quyền con người, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để thực hiện đúng tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, công tác lập pháp "không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi thảo luận cần thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, có tính đột phá, tạo động lực và không gian mới cho phát triển đất nước.

Ngoài các dự án luật, nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các báo cáo về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, công tác dân nguyện, các báo cáo tổng kết thực hiện các kế hoạch 5 năm trình Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là nội dung quan trọng, là cơ sở hoạch định các chính sách giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới đạt được các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Cho biết, một số nội dung đã được Trung ương thảo luận tại Hội nghị Trung ương 13 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kỹ lưỡng để thể chế hóa thật đúng đắn, đầy đủ những chủ trương, chính sách, định hướng lớn đã được Trung ương quyết định, nhất là những vấn đề về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, cơ cấu lại nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Từ đó, đề xuất được những giải pháp, chính sách thật sự đột phá, để cùng với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý từ các dự án luật trình tại kỳ họp này, hình thành nền tảng thể chế và chính sách đồng bộ, tạo động lực mạnh mẽ cho đất nước giai đoạn 2026 - 2030.

Phiên họp 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến, quyết định 37 nội dung ẢNH: GIA HÂN

Khép lại trọn vẹn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội cũng cho hay, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 4 vấn đề quan trọng trình Quốc hội: chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030; việc trình Quốc hội phê chuẩn hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước và công tác nhân sự.

Nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang ở giai đoạn "nước rút" để hoàn tất các nội dung, công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Chủ tịch Quốc hội cho hay, theo kế hoạch, chiều 15.10, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ họp để rà soát, thống nhất lần cuối các nội dung trình Quốc hội.

Tới ngày 19.10, tiến hành họp với tổ trưởng tổ đảng để quán triệt một số vấn đề về kỳ họp. "Tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội phải phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, nỗ lực, đẩy nhanh hết tốc lực để hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu, sớm gửi đến các đại biểu Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp những ý kiến xác đáng, bảo đảm mọi nội dung trình ra Quốc hội phải thật sự chín về chính trị, vững về pháp lý, kỹ lưỡng về hồ sơ và khả thi về thực tiễn, góp phần vào thành công cho kỳ họp thứ 10, khép lại trọn vẹn với trách nhiệm, kết quả của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.