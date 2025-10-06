Trung ương cho ý kiến nhân sự giới thiệu làm Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 6.10, Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII. Trong buổi sáng, Trung ương Đảng đã thảo luận, quyết định các nội dung về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ẢNH: GIA HÂN

Theo đó, Trung ương Đảng đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu các chức danh: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh: Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trước đó, ông Lê Quang Tùng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính đang được giao phụ trách Văn phòng Quốc hội và thực hiện nhiệm vụ của Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy hôm 29.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV được nghỉ công tác từ ngày 1.10.2025, theo nguyện vọng cá nhân.

Tại hội nghị, Trung ương Đảng cũng đã đồng ý cho ông Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Hiện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Lê Minh Hoan, Phó chủ tịch Quốc hội phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Với các chức danh Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Nội vụ, trước đó, ngày 29.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đây là chức danh Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, do vậy, nhân sự phải được phê chuẩn tại kỳ họp 10 của Quốc hội khóa XV sắp tới.

Với chức danh Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng hiện nay là bà Phạm Thị Thanh Trà. Bà Trà giữ chức vụ này từ năm 2021 tới nay.