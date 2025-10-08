Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền

Theo Văn phòng Quốc hội, chiều nay 8.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc phiên họp thứ 50. Một trong các nội dung của phiên họp là xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp 49 hồi tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Theo quy định hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhân sự để trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc bầu, phê chuẩn bổ nhiệm.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII, Trung ương Đảng đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu các chức danh: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ - Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh: Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đây là các nhân sự sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Sửa luật Quản lý thuế, Thuế thu nhập cá nhân

Ngoài công tác nhân sự, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến 21 dự án luật, trong đó có các luật như: luật Báo chí (sửa đổi); luật Quản lý thuế (sửa đổi); luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); luật Dân số; luật Phòng bệnh; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giá; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thống kê; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chuyển giao công nghệ; luật Xây dựng (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến các dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; luật Sửa đổi một số điều của luật Kinh doanh bảo hiểm; luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật Tiếp công dân, luật Khiếu nại, luật Tố cáo; luật Quy hoạch (sửa đổi)...

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026.

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến việc xử lý số nợ tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030; tờ trình của Chính phủ về việc xin ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chính sách đặc thù phát triển công nghiệp tên lửa.

Cùng đó, xem xét việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước; Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025.

Cùng đó là báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025: đầu tư công trung hạn; tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; dự kiến các kế hoạch: tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030...

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV cũng như việc chuẩn bị kỳ họp 10.