Khắc Triệu được Cẩm Vân và con gái động viên để 'làm ca sĩ' ở tuổi U.70

Nghệ sĩ Khắc Triệu ra mắt MV cá nhân đầu tiên sau 55 năm làm nghề Ảnh: NVCC





Khắc Triệu xem mình là 'tài năng trẻ triển vọng' trong lĩnh vực ca hát

Suốt nhiều năm, nghệ sĩ Khắc Triệu quen thuộc với hình ảnh đánh trống hoặc lặng lẽ phía sau, làm hậu phương âm nhạc để Cẩm Vân và con gái Cece Trương thăng hoa trên sân khấu. Tối 10.1, anh gây chú ý khi ra mắt MV Khi. Sản phẩm được đầu tư chỉn chu, mang đậm nét phong trần, vốn là hình ảnh gắn liền với tay trống Khắc Triệu trong khoảng nửa thập kỷ trở lại đây.

Nói về việc thử nghiệm vai trò ca sĩ trong MV, Khắc Triệu cho biết: "Tôi bắt đầu chơi trống từ năm 11 tuổi, đến nay đã có hơn 55 năm song hành cùng nghệ thuật. Tôi vẫn yêu tiếng trống của mình, nhưng ở độ tuổi này, tôi muốn được chơi nhiều hơn với âm nhạc theo cách riêng, được hát nhiều hơn cho những khán giả yêu mến mình và trân trọng tình cảm đó bằng những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc".

Nam nghệ sĩ 5X tự nhận mình là "tài năng trẻ triển vọng" trong lĩnh vực ca hát, bởi mọi thứ đều rất mới mẻ và nhiều cảm hứng. Khắc Triệu cho biết Khi là bài hát yêu thích từ lâu và mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Anh kể: "Cách đây khoảng 5 năm, trong thời gian cách ly vì dịch bệnh, tôi cùng một số anh em nghệ sĩ lên ý tưởng chơi nhạc online, ghi hình biểu diễn và đăng tải trên YouTube như một kỷ niệm. Không ngờ ca khúc lại được khán giả trong và ngoài nước đón nhận nồng nhiệt hơn mong đợi. Từ đó, tôi bắt đầu có ý định thực hiện một sản phẩm âm nhạc chỉn chu để gửi tặng những khán giả yêu mến giọng hát của mình”.

Sản phẩm âm nhạc của nam nghệ sĩ được quay tại Mỹ, mang những sắc thái đan xen, có lúc trầm buồn, gai góc nhưng cũng có lúc lại rực rỡ sắc thu Ảnh: NVCC

Theo Khắc Triệu, bản thu âm của ca khúc đã được hoàn thiện từ sớm nhưng được anh "cất kho" gần một năm do bản tính khá dè dặt, vì nghề chính là chơi trống. Trong chuyến sang Mỹ thăm con gái lớn đang du học vào năm ngoái, gia đình đã động viên Khắc Triệu thực hiện MV cùng một ê kíp thân quen. Nhờ đó, quá trình ghi hình diễn ra tự nhiên, đồng thời tinh giản những khâu hậu cần mà anh vốn luôn bận tâm.

Cẩm Vân nói gì khi chồng ra mắt MV đầu tiên?

Phần sản xuất âm nhạc của MV gần như do chính Khắc Triệu đảm nhận trọn vẹn, từ hòa âm, phối khí đến thu âm, với sự tư vấn và đồng hành từ bà xã Cẩm Vân. Trong khi đó, hai cô con gái hỗ trợ phần hình ảnh, từ trang phục đến việc lựa chọn các thành phố, địa danh nổi tiếng tại Mỹ để làm bối cảnh cho MV.

Nam nghệ sĩ bày tỏ sự biết ơn đối với khán giả và gia đình, là điểm tựa quan trọng trong quyết định lần này. Anh chia sẻ: “Tôi may mắn khi luôn có vợ và các con vừa là fan, vừa là đồng nghiệp nên tiếp thêm lửa đam mê cho tôi sống với nghệ thuật". Trong năm 2026, Khắc Triệu sẽ thực hiện thêm nhiều sản phẩm âm nhạc để gửi tặng khán giả, gia đình và bạn bè.

Vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu tạo được khán giả yêu mến không chỉ bằng tài năng mà còn bởi sự đồng hành bền chặt trong cả nghệ thuật lẫn đời sống Ảnh: NVCC

Về sản phẩm âm nhạc của chồng, ca sĩ Cẩm Vân chia sẻ: “Trong đời sống cũng như âm nhạc, vợ chồng tôi luôn tôn trọng và sát cánh cùng nhau. Suốt hành trình làm nghề của tôi, anh Triệu thường chọn cách đứng phía sau để tôi và con gái có thể tỏa sáng trên sân khấu. Nhiều lúc, tôi cũng thấy mủi lòng, bởi anh ấy thật sự có giọng hát hay và phong thái trình diễn cuốn hút. Vì vậy, khi anh muốn có thêm không gian để sống với âm nhạc theo cách riêng của mình, tôi cảm thấy rất vui và ủng hộ hết lòng”.



