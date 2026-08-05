Khách Anh nói Việt Nam 'tuyệt vời hơn Thái Lan'

Bài báo mở đầu bằng lời giới thiệu, rằng nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến mới mẻ tại Đông Nam Á cho kỳ nghỉ của mình, thì Việt Nam hoàn toàn là lựa chọn thay thế tuyệt vời cho Thái Lan - quốc gia vốn đã được ưa chuộng.

"Việt Nam là đất nước sở hữu vô vàn điều thú vị, và theo quan điểm của tôi, nơi đây thậm chí còn tuyệt vời hơn cả Thái Lan vì rất nhiều lý do", Molly Toolan nhấn mạnh.

Tác giả nhìn nhận, Việt Nam ẩn chứa nhiều "viên ngọc quý" chưa được khám phá, cùng bề dày lịch sử và nền văn hóa vô cùng đa dạng. Một điều thú vị là trong khi Thái Lan vốn nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp, thì nhiều người lại chưa biết rằng Việt Nam cũng sở hữu những bãi biển đẹp không kém. Phú Quốc và Mũi Né là hai cái tên đặc biệt nổi bật, nhưng Hội An cũng có nhiều bãi biển lý tưởng để du khách lựa chọn.

Việt Nam sở hữu 8 Di sản thế giới được UNESCO công nhận, bao gồm Hội An - ví dụ được bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn về thương cảng quy mô nhỏ từng hoạt động từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 và vịnh Hạ Long, nơi nổi tiếng với làn nước xanh ngọc bích cùng hàng ngàn đảo đá vôi sừng sững được bao phủ bởi những cánh rừng nhiệt đới.

Du thuyền trên vịnh Hạ Long ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Du khách cũng có thể tham gia các chuyến tham quan bằng thuyền hoặc chèo thuyền kayak khám phá vịnh; đây là một trong những nơi yên bình nhất mà Molly Toolan thổ lộ từng đặt chân tới.

Sa Pa cũng là điểm đến lý tưởng nếu bạn muốn khám phá những cánh đồng lúa và chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của những dãy núi bao quanh.

Tất nhiên, Việt Nam còn có bề dày lịch sử phong phú, với những giai đoạn nổi bật như thời kỳ chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, thời kỳ thuộc địa Pháp và chiến tranh chống Mỹ. Có rất nhiều điều để tìm hiểu và khám phá về tất cả các giai đoạn lịch sử đó.

Tuy nhiên, một điểm đến rất được du khách ưa chuộng là "Ha Giang Loop" - cung đường phượt bằng xe máy dài khoảng 370 km ở vùng núi phía bắc. Nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp, bao gồm những thác nước, ruộng bậc thang và các bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số - hành trình này thường bắt đầu và kết thúc tại thành phố Hà Giang cũ, và hầu hết du khách di chuyển đến đây từ thủ đô Hà Nội bằng xe khách giường nằm.

Cung đèo Mã Pí Lèng và dòng sông Nho Quế ẢNH: ĐỘC LẬP

"Chi phí ăn uống, đi lại và lưu trú tại Việt Nam nhìn chung cũng rẻ hơn so với Thái Lan", tác giả viết tiếp và cho rằng, ẩm thực Việt Nam nổi bật với sự tươi ngon, tốt cho sức khỏe và hương vị đậm đà; bạn có thể thưởng thức những món ăn đặc trưng như phở, bánh mì và gỏi cuốn. Du khách có thể tham gia các lớp học nấu ăn ở khắp mọi miền đất nước và có cơ hội gặp gỡ những người dân địa phương thân thiện bậc nhất mà bạn từng biết.

"Cà phê là một trong những điều tôi yêu thích nhất ở đất nước này. Có thể nói đây là loại cà phê ngon nhất thế giới. Với các biến tấu độc đáo như cà phê trứng, cà phê cốt dừa và cà phê muối, bạn sẽ có vô số lựa chọn để trải nghiệm. Hương vị đậm đà, mạnh mẽ của chúng cũng sẽ giúp bạn nạp lại năng lượng sau những ngày dài bận rộn với các hoạt động tham quan, du lịch", bài báo ca ngợi đồng thời nhắc lại, nếu đang tìm kiếm một điểm đến thay thế cho Thái Lan, Việt Nam chắc chắn là lựa chọn rất hàng đầu.