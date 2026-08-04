Khách Hàn Quốc đi du lịch Việt Nam cao gấp hơn 3 lần Thái Lan

Nếu cách đây khoảng 3 năm, khách Hàn Quốc đến Việt Nam đông gấp đôi Thái Lan thì nay đã tăng lên gấp hơn 3 lần. Chẳng hạn, năm 2023, khách Hàn Quốc đến Việt Nam đạt khoảng 3,7 triệu, gấp hơn 2 lần so với 1,7 triệu lượt đến Thái Lan. Qua năm 2024, con số này lần lượt là 4,6 triệu so với 1,8 triệu. Đến năm 2026, trong 7 tháng đầu năm, chênh lệch lớn hơn khi Việt Nam đón 2,9 triệu lượt khách Hàn Quốc, cao hơn gấp 3 lần khi chỉ 679.064 lượt khách xứ kim chi đến thăm Thái Lan. Đây là cú xoay chuyển thị trường đầy bất ngờ bởi trước đại dịch, khách Hàn Quốc du lịch Thái Lan luôn đông hơn Việt Nam.

Du khách Hàn Quốc thường chọn Đà Nẵng, Nha Trang... cho hành trình khám phá Việt Nam ẢNH: N.TÚ

Không chỉ khách Hàn Quốc, Việt Nam còn thu hút khách Trung Quốc nhiều hơn Thái Lan. Cụ thể, trong 7 tháng qua, Việt Nam đón 3,08 triệu khách Trung Quốc, trong khi Thái Lan thấp hơn với 3,07 triệu lượt. Trung Quốc là thị trường khách truyền thống, luôn dẫn đầu lượng khách quốc tế của cả du lịch Việt Nam và Thái Lan.

Các số liệu thống kê cũng chỉ ra tình trạng trái ngược giữa Thái Lan và Việt Nam. Chẳng hạn, mặc dù Thái Lan thu hút vượt mốc 18 triệu lượt khách, tổng lượng khách đến vẫn ghi nhận mức giảm 3,19% so với cùng kỳ năm ngoái, tính 7 tháng đầu 2026. Ngược lại, Việt Nam đón khoảng 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8%.

Theo The Nation Thailand, ông Surasak Phancharoenworakul, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, cho rằng sự sụt giảm chung của thị trường là do tốc độ tăng trưởng lượng khách từ các chặng bay ngắn bị chậm lại trong thời gian gần đây đến nước này.

Hai yếu tố khách quan chính dẫn đến sự sụt giảm ở các thị trường đường ngắn. Thứ nhất là lo ngại về an ninh khu vực khi tình trạng bất ổn đang diễn ra tại các tỉnh biên giới phía nam Thái Lan được truyền thông đưa tin rộng rãi. Thứ hai do giảm năng lực vận tải hàng không. Số lượng ghế cung ứng từ Ấn Độ giảm đáng kể. Cụ thể, số ghế trên các đường bay Ấn Độ - Thái Lan giảm 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái...