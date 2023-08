Khách du lịch quay trở lại, Six Senses Ninh Vân Bay, khách sạn Hội An... thoát lỗ

Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An là đơn vị đang vận hành khách sạn đầu tiên, lâu đời nhất Hội An báo cáo doanh thu quý 2/2023 đạt 26,3 tỉ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt gần 710 triệu đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 4,7 tỉ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, công ty đạt doanh thu hơn 47,3 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 839 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước (6 tháng đầu năm 2022 bị lỗ 11,69 tỉ đồng).

Trong đó, khách sạn Hội An đóng góp hơn 50% doanh thu của công ty này. Số còn lại đến từ Công ty TNHH một thành viên Lữ hành Hội An, Khu du lịch Biển và Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Trước đó, vào ngày 27.4, cổ phiếu HOT của công ty đã bị hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ 3 năm liên tiếp. Hiện cổ phiếu HOT đang được giao dịch trên UPCoM.

Các khách sạn, resort đã thoát lỗ khi khách du lịch tăng trở lại NVT

Một đơn vị khác cũng thoát lỗ sau 6 tháng đầu năm nay là Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay - đơn vị sở hữu các khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất tại Việt Nam hiện nay như Six Senses Ninh Vân Bay. Báo cáo cho thấy, công ty đạt doanh thu 184,7 tỉ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 22 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận công ty mẹ hơn 7,2 tỉ đồng trong khi cùng kỳ bị lỗ 12,9 tỉ đồng.

Công ty đánh giá, năm 2023, du lịch trong nước và các địa phương có khu nghỉ dưỡng nói riêng đã có nhiều tín hiệu phục hồi và phát triển khởi sắc hơn. Hoạt động kinh doanh 6 tháng của các khu nghỉ dưỡng đang rất khả quan. Song song đó, công ty cũng ghi nhận hoàn nhập 18,3 tỉ đồng từ khoản trích lập dự phòng đầu tư góp vốn vào Công ty CP Du lịch Tân Phú...

Trong khi đó, Công ty CP Du lịch Thành Thành Công - có hệ thống khách sạn như TTC Hotel - ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm nay đạt hơn 303,6 tỉ đồng, tăng 22,3%. Riêng quý 2/2023, công ty lãi gần 7,8 tỉ đồng, giúp lũy kế 6 tháng đầu năm thoát lỗ khi có lãi 1,11 tỉ đồng. Tuy nhiên, so với 6 tháng đầu năm 2022, Thành Thành Công đã bị giảm gần 50% lợi nhuận.

Doanh nghiệp lý giải, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, lãi suất tăng mạnh và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là tác nhân chính làm giảm lợi nhuận.

Còn Công ty CP Khách sạn Sài Gòn - đơn vị quản lý khách sạn Sài Gòn là một trong những khách sạn lâu đời nhất của TP.HCM - sau 6 tháng đầu năm nay đạt doanh thu hơn gần 20,5 tỉ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Công ty đạt lãi sau thuế hơn 9,45 tỉ đồng, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ...