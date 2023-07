Dù sụt giảm, các ngân hàng vẫn bỏ túi lợi nhuận hàng ngàn tỉ đồng

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay của một số ngân hàng cho thấy mức lãi sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, các ngân hàng vẫn bỏ túi lợi nhuận hàng ngàn tỉ đồng. Cụ thể, ngân hàng Techcombank công bố lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm nay giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, xuống gần 11.300 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí huy động tăng nhanh dẫn đến thu hẹp quy mô thu nhập lãi thuần.

Vietcombank vẫn giữ "quán quân" về lợi nhuận ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2023 T.XUÂN

Tương tự, ngân hàng Tiên Phong (TPBank) báo lãi trước thuế 6 tháng đầu năm giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 3.383 tỉ đồng. Ngân hàng này cho biết, nguyên nhân nền kinh tế có nhiều biến động và khó khăn, lãi suất cho vay có xu hướng giảm trong khi lãi suất huy động kỳ hạn dài vẫn ở mức tương đối cao khiến chi phí lãi tăng mạnh nửa đầu năm, từ đó khiến thu nhập lãi thuần sụt giảm.

Hay Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) đạt lãi trước thuế sau 6 tháng 2.446 tỉ đồng. So với 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận của Liên Việt lao dốc hơn 30% do hầu hết nguồn thu chủ chốt đều sụt giảm. Bên cạnh nguồn thu sụt giảm, việc tăng chi phí hoạt động thêm hơn 13% cũng là nguyên nhân khiến lợi nhuận LPBank suy yếu.

Đồng cảnh ngộ, lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm nay của ngân hàng An Bình (ABBank) chỉ đạt gần 679 tỉ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động kinh doanh cốt lõi - thu nhập lãi thuần sụt giảm 13% xuống 1.566 tỉ đồng; lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng giảm 30% xuống 471 tỉ đồng...

Ngược lại, ngân hàng Sacombank công bố báo cáo tài chính hợp nhất với lợi nhuận trước thuế 6 tháng tăng mạnh 63,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4.755 tỉ đồng. Nguyên nhân nhờ tổng thu nhập thuần 6 tháng đầu năm đạt hơn 13.500 tỉ đồng, tăng hơn 20% so cùng kỳ năm trước trong khi chi phí hoạt động được kiểm soát dưới tiến độ theo kế hoạch.

Hoặc "quán quân" lợi nhuận của ngành ngân hàng là Vietcombank tiếp tục ghi nhận sự khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt gần 20.500 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận của Vietcombank tiếp tục bỏ xa các ngân hàng còn lại...