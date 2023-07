Các ngân hàng lớn tiếp tực giảm lãi suất huy động

Vietinbank giảm lãi suất huy động tiết kiệm 0,1%/năm ở một số kỳ hạn. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 - 3 tháng còn 3,3%/năm, từ 3 - 6 tháng còn 4,1%, từ 6 - 12 tháng còn 5%, từ 12 tháng trở lên là 6,3%. Vietcombank và BIDV giảm lãi suất kỳ hạn 1 và 2 tháng từ 3,4%/năm xuống 3,3%. Tại Agribank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 - 24 tháng đồng loạt giảm từ 6,3%/năm xuống 6%; kỳ hạn 1 và 2 tháng từ 3,4% xuống 3,3%/năm. 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chi phối đồng loạt áp dụng lãi suất không kỳ hạn ở mức 0,1%/năm, đồng thời lãi suất ở những kỳ hạn ngắn giảm về bằng với thời điểm cách đây 1 năm.

4 ngân hàng lớn tiếp tục giảm lãi suất huy động NGỌC THẮNG

Bên cạnh đó, một số ngân hàng thương mại cổ phần có mức lãi suất huy động tiết kiệm cao hơn. Chẳng hạn, lãi suất huy động dưới 6 tháng phổ biến từ 4 - 4,75%/năm, 6 tháng từ 6 - 7,4%, từ 12 tháng trở lên từ 6,3 - 8,2%.

Trong báo cáo vĩ mô mới công bố, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thông tin mặt bằng lãi suất huy động thực tế đã tạo đỉnh từ đầu năm 2023 và duy trì xu hướng giảm cho đến thời điểm hiện tại và đã về sát mức lãi suất trước đại dịch Covid-19. Lãi suất huy động 12 tháng hiện nay của nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh là 6,3%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn (ACB, MBB, VPB, TCB) là 6,83%, nhóm ngân hàng thương mại khác là 7,18%.

Bình quân 6 tháng đầu năm, lãi suất huy động đã giảm tương đối mạnh, khoảng 1,35% trong khi lãi suất cho vay sẽ có độ trễ 3 - 6 tháng bởi giá vốn đầu vào của các ngân hàng vẫn chịu mức chi phí cao hơn do các khoản tiền gửi lãi suất cao chưa đáo hạn. Đồng thời rủi ro nợ xấu cũng sẽ tác động tới quyết định hạ lãi suất cho vay của các ngân hàng. Theo ước tính sơ bộ, mặt bằng lãi suất cho vay đã hạ nhiệt 1% so với thời điểm cuối năm 2022.

KBSV dự báo lãi suất huy động sẽ tiếp tục xu hướng giảm từ nay đến cuối năm, với mức lãi suất huy động bình quân 12 tháng của các ngân hàng quanh mức 6,2% (giảm 1,8% so với đầu năm và giảm 0,45% so với thời điểm hiện tại). Lãi suất cho vay bình quân kỳ hạn 12 tháng giảm so với đầu năm 2023 ở mức 1,8% - 2,3%.