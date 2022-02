Khách du lịch quốc tế phải mua bảo hiểm điều trị Covid-19 tối thiểu 50.000 USD

Đề xuất mở hoàn toàn du lịch quốc tế từ ngày 31.3.2022

Theo đó, lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả được thực hiện 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 11.2021 đã thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại TP.Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh… Tính đến ngày 23.1, có 8.500 khách du lịch quốc tế đến 3 địa phương: Phú Quốc, Khánh Hòa và Quảng Nam, trong đó, đông nhất là Khánh Hòa, đón 7.000 khách.

Giai đoạn 2 từ tháng 1 đến hết tháng 3.2022, mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế (các địa phương đã tiêm phủ mũi 3, vùng xanh cho phép được đón khách), xét nghiệm tại cơ sở lưu trú, khách du lịch có thể đến các vùng cho phép đón, không phân biệt khách nội địa với khách quốc tế, không hạn chế thời gian đi du lịch của khách.

Giai đoạn 3 theo báo cáo của Bộ VH-TT-DL thì từ ngày 31.3 sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (inbound) và đưa khách đi du lịch nước ngoài (outbound) qua tất cả các cửa khẩu quốc tế. Bộ VH-TT-DL nhấn mạnh: “Đây là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế vì dự kiến đến tháng 3 năm nay Việt Nam sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi 3 vắc xin phòng chống Covid-19, đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Nếu triển khai chậm hơn thời gian trên sẽ làm giảm sức hấp dẫn, thu hút khách quốc tế của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang chuẩn bị ban hành kế hoạch mở cửa, khôi phục du lịch quốc tế. Ngoài ra, từ nay đến thời điểm dự kiến mở cửa là thời gian vừa đủ để các Bộ, ngành liên quan điều chỉnh các quy định và ban hành hướng dẫn triển khai theo chức năng. Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch kịp hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông, xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào dịp cao điểm. Kế đó, đến tháng 5 là thời điểm Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 (SEA Games 31), nên việc công bố sớm thời điểm mở cửa hoạt động du lịch quốc tế sẽ góp phần gia tăng thu hút khách du lịch đến từ các nước trong khu vực ASEAN, địa bàn đã có mức độ tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19 tương đối cao”.

Tập trung một số thị trường truyền thống

Cơ sở để Bộ đưa ra đề xuất trên do Việt Nam hiện đã trở thành một trong 6 nước có độ bao phủ vắc xin lớn nhất. Đến nay, chúng ta đã có gần 100% tiêm mũi 1 và mũi 2 là 95%, hiện đang tiêm cho người từ 12 tuổi và nghiên cứu tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi. Đặc biệt, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ngày 27.1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo từ ngày 29.1 đến ngày 28.2, phải tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin thần tốc cho toàn bộ người dân có chỉ định và đến thời gian tiêm theo tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa”.





Trong báo cáo của mình, Bộ cũng dẫn chứng kinh nghiệm của ngành du lịch các nước khởi động và có tín hiệu tích cực trong năm 2021. Trong đó, các nước Singapore, Thái Lan cho phép đón khách du lịch quốc tế, Liên minh Châu Âu mở cửa cho đi lại nội khối và cho phép công dân các nước thứ ba nhập cảnh với các điều kiện và giải pháp như đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 được công nhận ít nhất 14 ngày trước khi nhập cảnh... Diễn đàn Du lịch ASEAN - ATF 2022 tại Sihanoukville, Campuchia từ ngày 16 - 22.1 cũng đã thống nhất thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm mở cửa trở lại du lịch ASEAN với mục tiêu phục hồi và phát triển bền vững sau thời gian dịch bệnh.

Trong đề xuất, Bộ cũng nêu một số quy định áp dụng với khách quốc tế về tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 được công nhận ít nhất 14 ngày trước khi nhập cảnh, hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 trong thời gian không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh (có quy định riêng đối với trẻ em và người chưa tiêm đủ liều), xét nghiệm RT-PCR âm tính Covid-19 trong thời gian 72 giờ trước khi xuất cảnh. Đặc biệt, phải mua bảo hiểm y tế có nội dung chi trả cho điều trị Covid-19 ở mức tối thiểu 50.000 USD.

Đặc biệt, trong lộ trình, giải pháp mở cửa, Bộ cũng nêu về thị trường và phạm vi đón khách trong giai đoạn tới. Cụ thể, tập trung cho một số thị trường truyền thống, có độ an toàn về phòng chống dịch bệnh cao, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), ASEAN, Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức… sau đó sẽ nghiên cứu đề xuất thêm theo tình hình thực tế. Bên cạnh đón khách qua đường hàng không, đề nghị xem xét cho phép đón khách du lịch qua các cửa khẩu đường bộ, đường biển.

Để việc mở cửa đón khách quốc tế được xúc tiến nhanh, an toàn, Bộ VH-TT-DL kiến nghị, Chính phủ xem xét, chấp thuận và cho công bố ngay thời điểm mở cửa hoàn toàn các hoạt động du lịch quốc tế là ngày 31.3.2022 để ngành triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, các doanh nghiệp có thời gian xây dựng sản phẩm du lịch, tiếp cận thị trường. Chỉ đạo Bộ Y tế cập nhật các hướng dẫn y tế đối với người nhập cảnh; hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về giám sát, điều tra, xử lý các ổ dịch phát sinh phù hợp với tình hình mới, đảm bảo tổ chức mở cửa đón khách du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả. Bộ Công an/Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn thủ tục nhập cảnh an toàn phòng chống dịch để triển khai thống nhất trên toàn quốc, phù hợp với luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn y tế của Việt Nam. Bộ Ngoại giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế đàm phán với các nước, vùng lãnh thổ để sớm công nhận chứng nhận tiêm chủng của Việt Nam. Bộ GTVT chỉ đạo các hãng hàng không tăng tần suất và phạm vi khai thác các đường bay quốc tế thường lệ, nhất là với các thị trường trọng điểm, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với khách nhập cảnh…