Khách giảm 'sốc' do giá vé máy bay tăng cao, Phú Quốc 'kêu cứu'

Giá vé máy bay tăng cao khiến khách du lịch đến Phú Quốc giảm HOÀNG TRUNG

Liên quan đến việc nhiều du khách "quay xe" vì giá vé máy bay đến Phú Quốc tăng mạnh, chiều 6.4, bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị đã gửi tờ trình đến UBND tỉnh Kiên Giang xin chủ trương chủ trì cuộc họp tìm giải pháp và cơ chế vé máy bay để thúc đẩy phát triển du lịch TP.Phú Quốc.

Theo nội dung tờ trình, hoạt động du lịch tại TP.Phú Quốc chiếm tỷ trọng cao trong ngành du lịch của tỉnh Kiên Giang. Hiện là mùa cao điểm nhưng du lịch Phú Quốc gặp nhiều khó khăn, lượng du khách (đặc biệt khách nội địa) đến Phú Quốc có xu hướng giảm. Nguyên nhân chủ yếu do giá vé máy bay đi và đến Phú Quốc có mặt bằng khá cao so với thời điểm cùng kỳ năm 2022 và so với mặt bằng các địa phương khác. Thậm chí cao hơn so với mức giá của nhiều đường bay đi nước ngoài trong khu vực.

Do đó, để tìm giải pháp và cơ chế vé máy bay nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tại TP.Phú Quốc, Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch đề nghị thường trực UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì cuộc họp.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ đầu năm 2023 đến nay, nhiều đơn vị làm du lịch ở tỉnh Kiên Giang (đặc biệt TP.Phú Quốc) đang đau đầu vì lượng khách đến đảo ngọc giảm mạnh. Nguyên nhân được xác định là do giá vé máy bay đi và đến hòn đảo này quá cao, thậm chí còn cao hơn các tour trọn gói đến các nước lân cận như Thái Lan, Singapore hay Malaysia…

Ông Bùi Áng Văn, Tổng quản lý khách sạn Kim Hoa, cho biết trước tình hình giá vé máy bay tăng cao, nhiều khách bên ông đã "quay xe" đi Thái Lan. "Mọi năm trước đại dịch, giờ này tôi tiếp nhận sinh viên thực tập và tái đào tạo nhân viên để chuẩn bị phục vụ cao điểm nghỉ lễ. Tuy nhiên, năm nay, đơn vị không tăng giá dịch vụ và hạn chế tuyển nhân viên do phải cân đối chi phí", ông Văn nói.

Tương tự, ông Trương Công Tâm, Chủ tịch Hội Hướng dẫn viên chuyên nghiệp Phú Quốc cũng so sánh, vào thời điểm này năm trước, hội phải mời thêm hướng dẫn viên ở nhiều địa phương khác về hỗ trợ. Thế nhưng hiện nay, anh em trong hội chỉ mới hoạt động được 30% công suất và dự báo tới thời điểm nghỉ lễ 30.4, 1.5 vẫn không có dấu hiệu khả quan.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Lê Trung Thực, Giám đốc đối ngoại khách sạn và resort Sunset Sanato, nhận định, đầu năm 2023 có tín hiệu khá tích cực hồi phục và phát triển ngành du lịch. Tuy nhiên từ sau Tết Nguyên đán, đặc biệt tính ở thời điểm hiện tại và dịp lễ sắp tới, công suất phòng tại Sunset Sanato chỉ đạt khoảng 30%.