Khách hàng mua dự án Hưng Thịnh Cát Tường tiếp tục căng băng rôn cầu cứu

Bí thư tỉnh là người ký cho 3 dự án

Sau một thời gian dài chờ đợi công bố kết quả điều tra từ Công an tỉnh Long An nhưng không thấy, nhiều khách hàng là nạn nhân của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường (xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa) và dự án Đất Xanh Long An (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An) đã tập trung về trụ sở UBND tỉnh Long An để căng băng rôn cầu cứu, đề nghị chính quyền địa phương có chỉ đạo điều tra, công bố kết quả, yêu cầu chủ đầu tư trả lại tiền cho khách hàng…

Tại đây, Ban Nội chính - Tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh Long An đã có buổi làm việc, thu thập ý kiến phản hồi từ người dân là nạn nhân của nhóm cổ đông Công ty Hưng Thịnh. Trong đó, nội dung chủ yếu là yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An trả lời một số nội dung của hộ dân đặt ra và yêu cầu đăng ký gặp Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu Công an tỉnh Long An phải điều tra giải quyết dứt điểm vụ án, công bố kết quả đến người dân.

Bởi theo các khách hàng mua đất nền tại dự án này, cả 3 dự án của nhóm cổ đông Công ty Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Cát Tường, Thiên Phúc Hoàng Gia, Đất Xanh Long An) đều do ông Nguyễn Văn Được (nay là Bí thư Tỉnh ủy Long An) ký chấp thuận chủ trương đầu tư. Với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, ông Được có những chỉ đạo như thế nào để giải quyết dứt điểm vụ án lừa đảo này?

Bà D.Thủy, một khách hàng mua nền đất tại đây, cho biết khi người dân gọi điện thoại cung cấp thông tin cho cơ quan công an thì không ai nghe máy. Do cơ quan công an giải quyết chậm trễ nên có dự án đã chuyển đổi chủ đầu tư và tiếp tục lừa đảo người dân (tại số 306 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Tại buổi làm việc, ông K.Thành cho biết, vụ việc đã khởi tố rất lâu, theo quy định thời gian là 4 tháng và đã gia hạn nhưng đến nay thời hạn cũng đã hết. "Chúng tôi đã gửi đơn 6 lần mà Công an tỉnh Long An vẫn chưa khởi tố bị can, Nguyên nhân vì sao? Khi nào Công an có thể trả lời người dân?"- ông k.Thành bức xúc.

Ban Nội chính - Tiếp công dân hứa sẽ ghi nhận các ý kiến của khách hàng và sẽ trình xin ý kiến chỉ đạo, sau đó thông tin đến khách hàng.





Khởi tố vụ án 3 năm vẫn chưa có kết quả

Trước đó, ngày 16.5.2022, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chuyển đơn, tài liệu kèm theo của một số nạn nhân trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường đến Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lời công dân và thông báo đến Ban Dân nguyện.

Liên quan đến nhóm cổ đông Công ty Hưng Thịnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 2 dự án Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An tuy nhiên sau gần 3 năm cơ quan chức năng vẫn chưa công bố kết quả khởi tố bị can vụ án.

Chính vì vậy, hiện hàng trăm nhà đầu tư tại 2 dự án trên vẫn gửi đơn kêu cứu khắp nơi để mong vụ việc sớm được giải quyết. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra bức xúc vì vụ án đã được cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết nhưng gần 3 năm qua vẫn chưa có kết quả, nguy cơ mất trắng hàng trăm tỉ đồng của nhà đầu tư là rất cao.

Theo thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Long An, cơ quan này đã phong tỏa tài sản của Công ty Hưng Thịnh và Công ty Đất Xanh và truy tìm 4 lãnh đạo chủ chốt của công ty gồm: Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Hữu Hào, Nguyễn Phú Thuận.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có hàng loạt bài viết phản ánh về việc chủ đầu tư của hai dự án Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An lừa bán đất cho người dân khi dự án chưa đền bù xong. Điều đáng nói, chủ đầu tư này còn đem một nền đất bán cho nhiều người. Hiện Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án. Tuy nhiên đến nay sau nhiều năm, vụ án vẫn chưa có tiến triển gì và các nạn nhân cũng chưa nhận lại được số tiền đã bỏ vào mua nền đất tại dự án.