Khách hàng từ TP.HCM ra Bình Thuận treo băng rôn đòi nhà

Liên quan đến việc nhiều khách hàng mua nhà của dự án Aloha treo băng rôn, mặc áo có dòng chữ "đòi nhà", hô vang tên ông chủ dự án, khiến Công an xã Thuận Quý, H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) phải xuất hiện vãn hồi trật tự và hướng dẫn họ đi đến phòng tiếp công dân vào chiều cùng ngày.



Theo Công an H.Hàm Thuận Nam, đây là 24 khách hàng của dự án Aloha Beach Village, do Công ty CP đầu tư Thương mại - Dịch vụ Việt Úc (đại diện pháp luật là ông Từ Văn Phước) đến đòi nhà do họ đã mua từ nhiều năm nay nhưng chưa được chủ đầu tư bàn giao nhà.

Khách hàng mua căn hộ của dự án Aloha từ TP.HCM kéo đến Bình Thuận treo băng rôn đòi nhà Q.H

Trong chiều qua 31.5, nhóm khách hàng này cũng đã kéo đến cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, vừa chuẩn bị treo băng rôn thì được cán bộ văn phòng tiếp công dân của UBND tỉnh Bình Thuận mời vào nghe trình bày ý kiến.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (trú P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đại diện cho 24 khách hàng đã mua nhà từ dự án Aloha trình bày: Họ mua nhà của dự án Aloha (căn hộ condotel) từ năm 2017, đã nộp tiền 95%. Dù chủ đầu tư hứa hẹn nhiều lần nhưng đến nay vẫn không giao nhà cho người mua.

Ngày 30.5 vừa qua, chủ đầu tư có hứa sẽ gặp khách hàng nhưng sau đó lẩn tránh, không gặp khiến họ bức xúc. Do vậy những người mua nhà này kéo đến dự án yêu cầu ông Từ Văn Phước trả lại tiền, không mua nhà nữa.

Công an H.Hàm Thuận Nam lập tức có mặt tại dự án để vãn hồi trật tự, tránh trở thành điểm nóng Q.H

Một số người không đòi tiền, mà đòi phải bàn giao nhà. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai còn cho biết, đã gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Bình Thuận và đích thân Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy trả lời đơn, hướng dẫn người dân kiện ra tòa để đòi nhà.

Ngay chiều qua, Văn phòng tiếp công dân của UBND tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận các ý kiến của người dân để chuyển đến các cơ quan chức năng Bình Thuận thụ lý, giải quyết.

Ông Đoàn Quốc Sơn (trú Q.Bình Tân, TP.HCM, 1 trong 24 người đòi nhà chiều 31.5) cho biết, "Chúng tôi, người ít nhất đã giao tiền 1,2 tỉ đồng, người nhiều giao ngót 2 tỉ đồng, từ 2017 đến nay nhưng ông Từ Văn Phước liên tục lẩn tránh, không giao nhà. Khi chúng tôi không mua nữa, đòi lại tiền thì ông Phước trốn luôn, không gặp. Đề nghị các cơ quan chức năng ở Bình Thuận sớm điều tra theo đơn của chúng tôi".

Dự án Aloha có lộ trình hoàn thành vào năm 2017 nhưng đến nay bị vướng pháp lý vẫn "đứng bánh" Q.H

Vì sao không bàn giao nhà cho người mua?

Dự án Aloha nằm ngay ven biển xã Thuận Quý (H.Hàm Thuận Nam, giáp ranh TP.Phan Thiết) là dự án phức hợp với nhiều phân khu chức năng, trong đó có 370 căn hộ condotel, đã bán khoảng gần 200 căn. Các khách hàng mua nhà của dự án này chủ yếu từ TP.HCM, Hà Nội.

Dự án đã thi công cơ bản hoàn thành thì bị bế tắc pháp lý. Theo quyết định xử phạt của Thanh tra Sở Xây dựng Bình Thuận từ năm 2017 thì thời điểm đó, dự án được xây dựng khi chưa có giấy phép xây dựng.

Người mua căn hộ, nhà từ dự án Aloha có đơn đề nghị Công an Bình Thuận vào cuộc điều tra làm rõ Q.H

Mặt khác, khi thi công phần sảnh khối các căn hộ condotel sai diện tích so với bản thiết kế đã được phê duyệt.

Sáng nay 1.6, PV Thanh Niên đã liên hệ với lãnh đạo Sở Xây dựng và Sở TN-MT Bình Thuận để tìm hiểu vì sao dự án bất động sản Aloha của Công ty CP đầu tư Thương mại - Dịch vụ Việt Úc lại không bàn giao nhà khi đã thu tiền tới 95% giá trị nhà từ 2017 tới nay.

Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận Phan Dương Cường cho biết, dự án còn vướng gần 2 ha là đất của dân, chưa thực hiện xong công tác đền bù, giải tỏa (nhưng đã xây dựng công trình trên đất - PV).

Trong khi đó, Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận Trần Nguyên Lộc khẳng định, dự án chưa chuyển bất cứ thông tin gì sang Sở TN-MT để làm các thủ tục đóng góp nghĩa vụ tài chính cho nhà nước, nên chưa thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà được.