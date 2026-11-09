Khách khó ghé cửa hàng, tiểu thương dọc công trường Metro số 2 thích nghi ra sao?

Dọc công trường Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), những tấm rào chắn khiến việc tiếp cận nhiều cửa hàng trở nên khó khăn. Khi lượng khách vãng lai giảm, các hộ kinh doanh phải thay đổi cách bán hàng, tìm nguồn thu để trang trải chi phí và duy trì sinh kế.

Có người tận dụng các kênh bán hàng trực tuyến đã xây dựng từ trước, có người chuyển từ phục vụ tại chỗ sang nhận đơn qua ứng dụng. Mỗi cách xoay xở giúp cửa hàng tiếp tục hoạt động, song chưa thể bù đắp hoàn toàn những ảnh hưởng trong thời gian thi công.

Đẩy mạnh bán online để giữ khách

Ông Nguyễn Kim Sơn, kinh doanh bánh tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, cho biết trước khi có rào chắn, khoảng 60% doanh thu cửa hàng đến từ khách mua trực tiếp. Nằm gần ngã ba, trong khu vực đông dân cư, cửa hàng thuận tiện cho người đi đường ghé mua.

Khi rào chắn được dựng lên, theo ông Sơn, lối đi phía trước chỉ còn rộng khoảng 2 - 2,5 m. Khách vãng lai gần như không còn, người ghé mua chủ yếu là cư dân gần đó đã biết cửa hàng.

“Sau khi khởi công thì hàng rào tôn dựng lên chắn, chỉ còn khoảng 2 m, 2 m rưỡi để chúng tôi đi qua đi lại thôi”, ông Sơn chia sẻ.

Để duy trì kinh doanh, ông tăng cường bán hàng trực tuyến. Đây là hướng đi đã được cửa hàng triển khai khoảng hai năm trước, song được đẩy mạnh hơn khi việc mua bán trực tiếp bị ảnh hưởng.

Từ quảng cáo trên mạng đến bán hàng qua các sàn thương mại điện tử, ông Sơn tìm cách đưa sản phẩm tiếp cận thêm khách hàng. Theo ông, nhóm khách trẻ khá thuận tiện khi chuyển sang đặt bánh online, trong khi một số khách lớn tuổi vẫn gặp khó khăn với cách mua này.

“Sau khi rào chắn metro thì tụi tôi đã đẩy mạnh hơn phần online. Đẩy mạnh bằng cách quảng cáo thì mình phải chi nhiều tiền cho phần quảng cáo một chút”, ông Sơn nói.

Các kênh trực tuyến vẫn ghi nhận tăng trưởng, nhưng đi kèm là chi phí quảng cáo và chi phí bán hàng trên sàn. Vì vậy, tăng đơn hàng online cũng đồng nghĩa người kinh doanh phải tính toán kỹ hơn để cân đối thu, chi.

Tiểu thương xoay xở mưu sinh, thích nghi bên công trường metro số 2

Bán qua ứng dụng, xoay xở tiền mặt bằng

Cũng tại phường Tân Sơn Nhất, anh Võ Minh Thức chuyển sang nhận đơn qua các ứng dụng giao hàng và bán mang về khi việc phục vụ khách tại chỗ không còn thuận lợi.

Theo anh Thức, doanh thu hiện thấp hơn trước. Tuy nhiên, nguồn thu từ ứng dụng vẫn giúp anh trang trải một phần chi phí, duy trì cửa hàng trong thời gian công trường thi công.

“Hồi trước mình bán tại chỗ, còn khi có rào chắn này thì mình cũng uyển chuyển, bán qua các ứng dụng, bán mang về. Doanh thu không được như lúc trước nhưng cũng phải cố gắng thôi”, anh Thức chia sẻ.

Anh cho biết bán qua ứng dụng hiện đóng góp khoảng một nửa doanh thu. Cửa hàng mở từ 9 giờ 30 đến khoảng 2 - 3 giờ sáng hôm sau, mỗi ngày nhận khoảng hơn chục đơn hàng.

Với anh, thay đổi cách bán là giải pháp cần thiết để tiếp tục buôn bán và gánh chi phí mặt bằng. Dù vậy, việc duy trì hoạt động vẫn còn nhiều khó khăn khi lượng khách và doanh thu chưa trở lại như trước.

Câu chuyện của ông Sơn và anh Thức cho thấy các hộ kinh doanh đang chủ động thích nghi với điều kiện buôn bán thay đổi. Người có sẵn kinh nghiệm bán online tăng đầu tư cho kênh này, người quen đón khách tại chỗ tìm thêm đơn hàng qua ứng dụng.

Tuy nhiên, bán hàng trực tuyến chưa thể thay thế hoàn toàn nguồn khách trực tiếp, nhất là khi chi phí vận hành các kênh online cũng tạo thêm áp lực.