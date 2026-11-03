Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng sắp nhường chỗ cho ga metro Bến Thành - Cần Giờ

Sân khấu Sen Hồng chuẩn bị được rào chắn, tháo dỡ

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 2.11 tại sân khấu Sen Hồng (nằm trong công viên 23/9, phường Bến Thành, quận 1 cũ), nhiều hạng mục đã xuống cấp, sơn tường bong tróc, khán đài phủ rêu...

Tại đây, các công nhân đang thu dọn cây xanh và các tiểu cảnh biểu diễn còn lại. Khu vực hầm ngầm bên dưới cũng được giải tỏa để phục vụ thi công nhà ga.

Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng tại 98 Lê Lai, phường Bến Thành (quận 1 cũ, TP.HCM) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ông Sinh (45 tuổi) là công nhân tại đây cho biết, đơn vị thi công đang vận chuyển sắt do chủ đầu tư cung cấp để dựng hàng rào bao quanh sân khấu. Công việc dự kiến thực hiện trong 10 ngày tới. Sau khi hoàn tất rào chắn, phương tiện cơ giới mới được đưa vào để tháo dỡ công trình.

Ông Sinh (áo vàng) và các công nhân vận chuyển sắt do chủ đầu tư cung cấp để chuẩn bị dựng hàng rào quanh sân khấu Sen Hồng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Sân khấu Sen Hồng được xây dựng năm 2013, rộng khoảng 1 ha, có mặt sàn hơn 6.000 m2 và khán đài khoảng 1.500 chỗ ngồi. Đây từng là điểm hẹn văn hóa thiếu nhi sôi động.

Từ giữa năm 2019, sân khấu tạm ngưng hoạt động để chỉnh trang rồi rơi vào cảnh bỏ hoang, xuống cấp.

Sơn tường bong tróc tại sân khấu Sen Hồng, công trình từng là điểm hẹn văn hóa thiếu nhi ở TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đầu năm 2026, từng có đề xuất trưng dụng sân khấu làm bãi giữ xe máy tạm thời phục vụ khách đi metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Sân khấu Sen Hồng được xây dựng năm 2013, khán đài khoảng 1.500 chỗ ngồi ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đến cuối tháng 10.2026, cơ quan chức năng thông báo dỡ bỏ hoàn toàn sân khấu Sen Hồng cùng khu thương mại ngầm bên dưới tại công viên 23/9 để xây dựng ga Bến Thành thuộc dự án tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ.

Sân khấu Sen Hồng nằm tại khu B của công viên 23/9 (phường Bến Thành, TP.HCM) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ga Bến Thành là điểm đầu tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

Việc giải tỏa khu biểu diễn cùng hạ tầng thương mại, giữ xe phía dưới sẽ giải phóng toàn bộ mặt bằng cho các hạng mục thi công ngầm. Theo thông tin được cung cấp, công trình này nhằm giảm áp lực cho các bãi xe hiện hữu quanh ga Bến Thành.

Không gian sân khấu Sen Hồng ít người qua lại trước khi được tháo dỡ để xây dựng ga Bến Thành ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cách sân khấu Sen Hồng không xa, tại giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai, gần ga Tao Đàn, nhiều máy móc và thiết bị cơ giới cũng đang được huy động thi công liên tục.

Khu vực gần ga Tao Đàn, nơi máy móc và thiết bị cơ giới đang được huy động thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ga Bến Thành là điểm khởi đầu của tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, dài khoảng 54 km, đi qua 9 xã, phường của TP.HCM. Tuyến có hơn 3 km đi ngầm qua trung tâm thành phố; phần còn lại chạy trên cao và kết thúc tại khu vực giáp Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Bên trong sân khấu Sen Hồng ngổn ngang sau thời gian dài ngưng hoạt động ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Tuyến được thiết kế đường đôi, khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ tối đa 350 km/giờ. Giai đoạn đầu dự kiến khai thác 2 ga chính Bến Thành và Cần Giờ, cùng depot rộng 39 ha và trung tâm điều hành vận tải.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 102.430 tỉ đồng, chưa bao gồm gần 12.800 tỉ đồng chi phí giải phóng mặt bằng từ ngân sách TP.HCM.

Khu vực hầm ngầm bên dưới sân khấu Sen Hồng được giải tỏa để phục vụ thi công ga metro ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cầu thang tại sân khấu Sen Hồng ngổn ngang gạch vỡ, tường bong tróc và ẩm mốc ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khu vực sân khấu Sen Hồng sẽ được rào chắn trước khi phương tiện cơ giới được đưa vào tháo dỡ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nơi xây dựng ga Bến Thành, đây là điểm khởi đầu tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG



