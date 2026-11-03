    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng sắp nhường chỗ cho ga metro Bến Thành - Cần Giờ

    Uyển Nhi
    Uyển Nhi
    Sân khấu Sen Hồng ở trung tâm TP.HCM đang được thu dọn, chuẩn bị giải tỏa để xây dựng ga metro Bến Thành - Cần Giờ.

    Sân khấu Sen Hồng chuẩn bị được rào chắn, tháo dỡ

    Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 2.11 tại sân khấu Sen Hồng (nằm trong công viên 23/9, phường Bến Thành, quận 1 cũ), nhiều hạng mục đã xuống cấp, sơn tường bong tróc, khán đài phủ rêu...

    Tại đây, các công nhân đang thu dọn cây xanh và các tiểu cảnh biểu diễn còn lại. Khu vực hầm ngầm bên dưới cũng được giải tỏa để phục vụ thi công nhà ga.

    Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng sắp nhường chỗ cho ga metro Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh 1.

    Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng tại 98 Lê Lai, phường Bến Thành (quận 1 cũ, TP.HCM)

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Ông Sinh (45 tuổi) là công nhân tại đây cho biết, đơn vị thi công đang vận chuyển sắt do chủ đầu tư cung cấp để dựng hàng rào bao quanh sân khấu. Công việc dự kiến thực hiện trong 10 ngày tới. Sau khi hoàn tất rào chắn, phương tiện cơ giới mới được đưa vào để tháo dỡ công trình.

    Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng sắp nhường chỗ cho ga metro Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh 2.

    Ông Sinh (áo vàng) và các công nhân vận chuyển sắt do chủ đầu tư cung cấp để chuẩn bị dựng hàng rào quanh sân khấu Sen Hồng

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Sân khấu Sen Hồng được xây dựng năm 2013, rộng khoảng 1 ha, có mặt sàn hơn 6.000 m2 và khán đài khoảng 1.500 chỗ ngồi. Đây từng là điểm hẹn văn hóa thiếu nhi sôi động.

    Từ giữa năm 2019, sân khấu tạm ngưng hoạt động để chỉnh trang rồi rơi vào cảnh bỏ hoang, xuống cấp.

    Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng sắp nhường chỗ cho ga metro Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh 3.

    Sơn tường bong tróc tại sân khấu Sen Hồng, công trình từng là điểm hẹn văn hóa thiếu nhi ở TP.HCM

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Đầu năm 2026, từng có đề xuất trưng dụng sân khấu làm bãi giữ xe máy tạm thời phục vụ khách đi metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

    Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng sắp nhường chỗ cho ga metro Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh 4.

    Sân khấu Sen Hồng được xây dựng năm 2013, khán đài khoảng 1.500 chỗ ngồi

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Đến cuối tháng 10.2026, cơ quan chức năng thông báo dỡ bỏ hoàn toàn sân khấu Sen Hồng cùng khu thương mại ngầm bên dưới tại công viên 23/9 để xây dựng ga Bến Thành thuộc dự án tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ.

    Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng sắp nhường chỗ cho ga metro Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh 5.

    Sân khấu Sen Hồng nằm tại khu B của công viên 23/9 (phường Bến Thành, TP.HCM)

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Ga Bến Thành là điểm đầu tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

    Việc giải tỏa khu biểu diễn cùng hạ tầng thương mại, giữ xe phía dưới sẽ giải phóng toàn bộ mặt bằng cho các hạng mục thi công ngầm. Theo thông tin được cung cấp, công trình này nhằm giảm áp lực cho các bãi xe hiện hữu quanh ga Bến Thành.

    Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng sắp nhường chỗ cho ga metro Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh 6.

    Không gian sân khấu Sen Hồng ít người qua lại trước khi được tháo dỡ để xây dựng ga Bến Thành

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Cách sân khấu Sen Hồng không xa, tại giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai, gần ga Tao Đàn, nhiều máy móc và thiết bị cơ giới cũng đang được huy động thi công liên tục.

    Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng sắp nhường chỗ cho ga metro Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh 7.

    Khu vực gần ga Tao Đàn, nơi máy móc và thiết bị cơ giới đang được huy động thi công

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Ga Bến Thành là điểm khởi đầu của tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, dài khoảng 54 km, đi qua 9 xã, phường của TP.HCM. Tuyến có hơn 3 km đi ngầm qua trung tâm thành phố; phần còn lại chạy trên cao và kết thúc tại khu vực giáp Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

    Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng sắp nhường chỗ cho ga metro Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh 8.

    Bên trong sân khấu Sen Hồng ngổn ngang sau thời gian dài ngưng hoạt động

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Tuyến được thiết kế đường đôi, khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ tối đa 350 km/giờ. Giai đoạn đầu dự kiến khai thác 2 ga chính Bến Thành và Cần Giờ, cùng depot rộng 39 ha và trung tâm điều hành vận tải.

    Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 102.430 tỉ đồng, chưa bao gồm gần 12.800 tỉ đồng chi phí giải phóng mặt bằng từ ngân sách TP.HCM.

    Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng sắp nhường chỗ cho ga metro Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh 9.

    Khu vực hầm ngầm bên dưới sân khấu Sen Hồng được giải tỏa để phục vụ thi công ga metro

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng sắp nhường chỗ cho ga metro Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh 10.

    Cầu thang tại sân khấu Sen Hồng ngổn ngang gạch vỡ, tường bong tróc và ẩm mốc

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng sắp nhường chỗ cho ga metro Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh 11.

    Khu vực sân khấu Sen Hồng sẽ được rào chắn trước khi phương tiện cơ giới được đưa vào tháo dỡ

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Toàn cảnh sân khấu Sen Hồng sắp nhường chỗ cho ga metro Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh 12.

    Nơi xây dựng ga Bến Thành, đây là điểm khởi đầu tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG


    Tin liên quan

    Dỡ sân khấu Sen Hồng và khu thương mại ngầm Công viên 23.9 làm ga metro

    Dỡ sân khấu Sen Hồng và khu thương mại ngầm Công viên 23.9 làm ga metro

    Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang hoàn thiện phương án bố trí ga Bến Thành của tuyến đường sắt đi Cần Giờ, trong đó yêu cầu tháo dỡ toàn bộ sân khấu Sen Hồng và khu thương mại ngầm Công viên 23.9.

    Cận cảnh thi công cọc khoan nhồi trên mặt nước tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

    Khám phá thêm chủ đề

    sân khấu sen hồng Công viên 23/9 metro Bến Thành - Cần Giờ Ga Bến Thành đường sắt Bến Thành - Cần Giờ TP.HCM phường Bến Thành tháo dỡ sân khấu Sen Hồng thi công metro TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận