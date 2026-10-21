Cận cảnh thi công cọc khoan nhồi trên mặt nước tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

Thi công cầu vượt sông Soài Rạp tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ
Ghi nhận của PV Thanh Niên một ngày giữa tháng 10.2026, khu vực sông Soài Rạp giáp ranh xã Nhà Bè và xã Bình Khánh (TP.HCM) nhộn nhịp máy móc, thiết bị chuyên dụng. Trên mặt nước, nhiều mũi thi công hoạt động, triển khai phần nền móng cho công trình vượt sông.
Nhìn từ trên cao, công trường trải dài trên mặt sông. Máy khoan cọc nhồi, cần cẩu cùng các sà lan được bố trí phục vụ thi công. Đơn vị thi công cũng bố trí đường dẫn ra khu vực xây dựng kết cấu.
Tại thời điểm ghi nhận, đơn vị thi công thực hiện siêu âm cọc khoan nhồi. Dự án đang triển khai phần nền móng, chuẩn bị xây dựng các trụ chính vượt sông trong thời gian tới.
Theo thiết kế, cầu vượt sông Soài Rạp thuộc tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 920 m, sử dụng kết cấu cầu dây văng với nhịp chính dài 360 m.
Cầu bảo đảm khổ giới hạn thông thuyền rộng 242 m, tĩnh không thông thuyền 55 m, đáp ứng yêu cầu lưu thông của tàu có tải trọng lớn trên tuyến luồng hàng hải.
Ngoài công trình vượt sông Soài Rạp, tuyến metro này còn có cầu vượt sông Tắc Ông Đĩa dài 140 m. Cầu sử dụng kết cấu dây văng, dầm chính dạng dàn thép, bảo đảm khổ giới hạn thông thuyền rộng 59 m.
Khoan khảo sát địa chất dọc đường Rừng Sác
Dọc đường Rừng Sác, PV Thanh Niên ghi nhận hoạt động khoan khảo sát địa chất phục vụ tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ.
Theo ông Trưa (59 tuổi, ở xã Cần Giờ), công nhân khoan địa chất, các lỗ khoan cách nhau 35 m, sâu từ 75 - 80 m. Tại thời điểm ghi nhận, dọc tuyến đường Rừng Sác có 7 lỗ khoan.
Theo phê duyệt, tuyến đường sắt có tổng chiều dài khoảng 53,8 km, đi qua 9 phường, xã tại TP.HCM. Điểm đầu tại ga Bến Thành, điểm cuối tại depot Cần Giờ, đặt ở khu đất rộng khoảng 39 ha thuộc xã Cần Giờ.
Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) đề xuất đầu tư được động thổ trong tháng 12.2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2028.
Theo phương án khai thác, tuyến được bố trí 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời và 1 đoàn tàu dự phòng, tương ứng tổng cộng 56 toa tàu. Thời gian vận hành dự kiến từ 6 - 23 giờ tất cả các ngày trong tuần, tương đương 17 giờ/ngày.
Cứ 20 phút sẽ có 1 chuyến tàu xuất phát và thời gian quay đầu tại ga cuối là 5 phút. Sau khi hoàn thành, người dân TP.HCM sẽ chỉ mất 13 phút để di chuyển từ trung tâm thành phố tới Cần Giờ.
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