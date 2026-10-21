Cận cảnh thi công cọc khoan nhồi trên mặt nước tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

Thi công cầu vượt sông Soài Rạp tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

Ghi nhận của PV Thanh Niên một ngày giữa tháng 10.2026, khu vực sông Soài Rạp giáp ranh xã Nhà Bè và xã Bình Khánh (TP.HCM) nhộn nhịp máy móc, thiết bị chuyên dụng. Trên mặt nước, nhiều mũi thi công hoạt động, triển khai phần nền móng cho công trình vượt sông.

Công trường thi công cầu vượt sông Soài Rạp của tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhìn từ trên cao, công trường trải dài trên mặt sông. Máy khoan cọc nhồi, cần cẩu cùng các sà lan được bố trí phục vụ thi công. Đơn vị thi công cũng bố trí đường dẫn ra khu vực xây dựng kết cấu.

Công nhân thi công cọc khoan nhồi trên sông Soài Rạp, thuộc tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tại thời điểm ghi nhận, đơn vị thi công thực hiện siêu âm cọc khoan nhồi. Dự án đang triển khai phần nền móng, chuẩn bị xây dựng các trụ chính vượt sông trong thời gian tới.

Cần cẩu, sà lan cùng nhiều thiết bị chuyên dụng được tập kết trên sông Soài Rạp, phục vụ thi công phần móng, cọc khoan nhồi ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo thiết kế, cầu vượt sông Soài Rạp thuộc tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 920 m, sử dụng kết cấu cầu dây văng với nhịp chính dài 360 m.

Cầu bảo đảm khổ giới hạn thông thuyền rộng 242 m, tĩnh không thông thuyền 55 m, đáp ứng yêu cầu lưu thông của tàu có tải trọng lớn trên tuyến luồng hàng hải.

Đường dẫn ra khu vực thi công kết cấu cầu ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ngoài công trình vượt sông Soài Rạp, tuyến metro này còn có cầu vượt sông Tắc Ông Đĩa dài 140 m. Cầu sử dụng kết cấu dây văng, dầm chính dạng dàn thép, bảo đảm khổ giới hạn thông thuyền rộng 59 m.

Theo thiết kế, cầu vượt sông Soài Rạp dài khoảng 920 m ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khoan khảo sát địa chất dọc đường Rừng Sác

Dọc đường Rừng Sác, PV Thanh Niên ghi nhận hoạt động khoan khảo sát địa chất phục vụ tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ.

Theo ông Trưa (59 tuổi, ở xã Cần Giờ), công nhân khoan địa chất, các lỗ khoan cách nhau 35 m, sâu từ 75 - 80 m. Tại thời điểm ghi nhận, dọc tuyến đường Rừng Sác có 7 lỗ khoan.

Khoan khảo sát địa chất dọc đường Rừng Sác ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo phê duyệt, tuyến đường sắt có tổng chiều dài khoảng 53,8 km, đi qua 9 phường, xã tại TP.HCM. Điểm đầu tại ga Bến Thành, điểm cuối tại depot Cần Giờ, đặt ở khu đất rộng khoảng 39 ha thuộc xã Cần Giờ.

Theo công nhân tại hiện trường, các lỗ khoan sâu từ 75 - 80 m ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) đề xuất đầu tư được động thổ trong tháng 12.2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2028.

Tuyến bắt đầu từ ga Bến Thành, đi qua khu vực phía nam TP.HCM, vượt sông Rạch Đĩa, sông Soài Rạp, sau đó kết nối với Cần Giờ theo hành lang đường Rừng Sác và kết thúc tại khu vực depot Cần Giờ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo phương án khai thác, tuyến được bố trí 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời và 1 đoàn tàu dự phòng, tương ứng tổng cộng 56 toa tàu. Thời gian vận hành dự kiến từ 6 - 23 giờ tất cả các ngày trong tuần, tương đương 17 giờ/ngày.

Cứ 20 phút sẽ có 1 chuyến tàu xuất phát và thời gian quay đầu tại ga cuối là 5 phút. Sau khi hoàn thành, người dân TP.HCM sẽ chỉ mất 13 phút để di chuyển từ trung tâm thành phố tới Cần Giờ.

Các đơn vị khẩn trương thi công nơi đã có mặt bằng sạch ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cùng với các công trình như khu lấn biển, cảng quốc tế Cần Giờ và đường vượt biển, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ được kỳ vọng tăng cường kết nối từ khu vực trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ và khu vực Đông Nam bộ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Máy móc, cần cẩu được bố trí tại công trường metro Bến Thành - Cần Giờ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Metro Bến Thành - Cần Giờ dự kiến đưa vào khai thác năm 2028 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dọc tuyến đường Rừng Sác, nhiều máy móc và thiết bị cơ giới khác cũng đã được đưa đến các vị trí thuộc dự án ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Công trường đang bước vào giai đoạn thi công nền móng, chuẩn bị cho việc xây dựng các trụ chính vượt sông trong thời gian tới ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khu vực nơi tuyến metro dài gần 54 km đi qua ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dọc tuyến đường Rừng Sác, nơi metro Bến Thành - Cần Giờ đi qua ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG



