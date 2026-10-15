Metro Bến Thành - Cần Giờ, nút giao Rừng Sác: Mặt bằng đã bàn giao đến đâu?

UBND xã Bình Khánh vừa tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nút giao Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Đoàn, Chủ tịch UBND xã Bình Khánh, yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh bàn giao đất phục vụ thi công.

Nút giao Rừng Sác: Còn 1,58 ha cần bàn giao

Đối với dự án nút giao Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành, xã Bình Khánh đã phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ 100 hồ sơ bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí hơn 430 tỉ đồng.

Mặt bằng nút giao Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành đạt 93% ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo số liệu báo cáo tại cuộc họp, diện tích đã bàn giao đạt 19,86/21,44 ha, tương đương gần 93%. Như vậy, dự án còn 1,58 ha cần hoàn tất bàn giao.

Địa phương cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm điện, cấp nước sạch và viễn thông, với tổng kinh phí gần 32 tỉ đồng.

Ông Đoàn cho biết xã đang tập trung nguồn lực, đặt mục tiêu bàn giao 100% mặt bằng thi công nút giao trong ngày 15.10.2026.

Lãnh đạo UBND xã Bình Khánh họp rà soát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nút giao Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ ẢNH: CTV

Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch UBND xã Bình Khánh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị xã Bình Khánh và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương xử lý dứt điểm những vướng mắc về pháp lý và hạ tầng.

Theo ông Đoàn, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối giao thông và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của TP.HCM.

Hơn 1.030 tỉ đồng bồi thường metro Bến Thành - Cần Giờ

Với dự án metro Bến Thành - Cần Giờ, xã Bình Khánh cho biết đã điều tra, kiểm đếm 251 trường hợp bị ảnh hưởng. Địa phương đã phê duyệt phương án chi tiết bồi thường cho các hộ dân với tổng kinh phí hơn 1.030 tỉ đồng.

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ đi dọc hành lang đường Rừng Sác, mặt bằng tại xã Bình Khánh đã bàn giao khoảng 73% ẢNH: NHẬT THỊNH

Diện tích đã bàn giao cho Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đạt 39,92/54,8 ha, tương đương khoảng 73%, với 174/251 trường hợp đã bàn giao mặt bằng.

Tại cuộc họp, ông Đoàn yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ từng dự án, phối hợp giải quyết các vướng mắc còn lại để tiếp tục bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.