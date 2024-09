Khách 'láng giềng' tăng mạnh, Đà Nẵng bỏ túi ngàn tỉ dịp lễ 2.9

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ (31.8 đến 3.9) đạt gần 308.000 lượt, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023.



Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 217.000 lượt, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế đạt khoảng 91.000 lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt hơn 1.200 tỉ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Hàng ngàn người dân, du khách theo dõi biểu diễn drone tại Công viên Biển Đông ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt 479 chuyến, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023 (trung bình có 120 chuyến/ngày). Trong đó chuyến bay quốc tế là 202 chuyến, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023 (trung bình 50 chuyến/ngày), chuyến bay nội địa là 277 chuyến (trung bình 70 chuyến/ngày).

Lãnh đạo Sở Du lịch đánh giá, năm nay, lượng khách đi bằng đường sắt và đường bộ bằng phương tiện tự túc, đặc biệt từ các địa phương lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi... tăng rất cao. Thời tiết dịp này tại Đà Nẵng trời nắng đẹp, rất thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, tắm biển, trải nghiệm các dịch vụ, tham gia các hoạt động, sự kiện của thành phố. Đặc biệt, lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường sắt đạt khoảng 10.678 lượt, tăng mạnh 42,43% so với cùng kỳ năm trước.

Biểu diễn drone ở biển Đà Nẵng là nét mới của kỳ nghỉ lễ 2.9 lần này ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tổng khách tại các cơ sở lưu trú du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 89.290 lượt, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 50-55%, khách lưu trú tập trung đông nhất tại các cơ sở lưu trú ven biển và một số khách sạn 4-5 sao ở trung tâm thành phố, khách lẻ chiếm 60-70%. Trong đó công suất chung khối cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao và tương đương ước đạt 55-65%; các cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở xuống công suất bình quân ước đạt 35-45%.

Lượng khách du lịch đường sông trong 4 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 11.980 lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023. Một số khu điểm đón lượng khách lớn như Sun World Bà Nà Hills, Danang Downtown, Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, di tích Hải Vân Quan, các điểm du lịch sinh thái tại Hòa Vang (Hòa Bắc, Hòa Ninh...).

Ngoài ra, người dân và khách du lịch trong nước và quốc tế tập trung mua sắm, sử dụng dịch vụ ẩm thực rất đông tại chợ Cồn, chợ Hàn và khu vực lân cận, tham gia tắm biển, trải nghiệm các hoạt động tại bán đảo Sơn Trà.

Trong kỳ nghỉ lễ, Trung tâm hỗ trợ du khách, Tổ phản ứng nhanh du lịch đã tiếp 1.750 lượt khách tại văn phòng và các quầy thông tin tại sân bay, giải đáp các thông tin và hỗ trợ du khách qua 47 cuộc gọi, 9 email, 75 tin nhắn qua các ứng dụng mạng xã hội…