Khách miền Tây lên TP.HCM mua vé số, bất ngờ trúng độc đắc 20 tỉ

Đó là lời chia sẻ của phía đại lý vé số Triều Phát ở An Giang sau khi đổi thưởng cho vị khách may mắn mua 10 tờ vé số trúng độc đắc. Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5.7, giải độc đắc của đài Bình Phước thuộc về dãy số 174867.

"Vị khách mua 10 tờ vé số trên khi lên TP.HCM giải quyết công việc. Sau khi biết trúng số, người này về quê, mang vé số đến đại lý đổi thưởng vào sáng 6.7. Đại lý thực hiện việc đổi thưởng nhanh gọn, hoàn toàn bảo mật thông tin cho khách hàng", phía đại lý vé số Đại Phát chia sẻ.

Những tờ vé số có dãy số 174867 thuộc đài Bình Phước mở thưởng ngày 5.7 trúng độc đắc ẢNH: NVCC

Hình ảnh về 10 tờ vé số trúng độc đắc mà đại lý vé số Đại Phát đổi thưởng được mạng xã hội chia sẻ nhiều. Nhiều người bày tỏ sự hào hứng cũng có người để lại bình luận, hy vọng bản thân sẽ có may mắn trúng số.

Đại lý vé số Triều Phát đã đổi thưởng cho chủ nhân có 10 tờ vé số trúng độc đắc ẢNH: NVCC

Trước đó, theo kết quả xổ số miền Nam 5.7, dãy số trúng độc đắc đài Long An có 4 số cuối tứ quý "9999".

Chị Thùy Dương, phía đại lý vé số Bến Đá thuộc phường Châu Đốc (An Giang). Đại lý này vừa đổi thưởng cho một trường hợp trúng 4 tờ vé số an ủi thuộc đài Long An, sau khi có kết quả xổ số miền Nam 5.7.

Phía đại lý xác nhận người trúng giải là một phụ nữ tầm 60 tuổi ở địa phương. Người này đến đại lý đổi thưởng, nhận số tiền 200 triệu (chưa trừ thuế) theo hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt.