Xổ số miền Nam 4.7: Chàng trai đi đổi thưởng an ủi bất ngờ trúng độc đắc

Đó là xác nhận từ phía đại lý vé số Gia Thịnh ở phường Bình Đức (An Giang) vừa đổi thưởng 1 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế), sau khi có kết quả xổ số miền Nam 4.7 mới đây. Phía đại lý cho biết tờ vé số trúng giải thuộc đài Vĩnh Long có dãy số may mắn 558825, mở thưởng hôm nay 4.7. Vị khách đã đến tận đại lý để đổi thưởng.

Xổ số miền Nam 4.7, tờ vé số trúng giải độc đắc đài Vĩnh Long được đại lý Gia Thịnh đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Người trúng còn khá trẻ tuổi, khoảng 25 tuổi. Bạn này không chơi vé số thường xuyên nên cũng không rành, chỉ là mua 1 tờ cầu may. Bạn này ra đổi thưởng tưởng trúng giải an ủi, nhưng khi kiểm tra chúng tôi thấy tờ vé trúng giải độc đắc nên thông báo. Trúng số tiền lớn thì ai cũng vui rồi!", phía đại lý chia sẻ.

Đại lý vé số Gia Thịnh nói thêm chàng trai may mắn nhận số tiền trúng thưởng bằng tiền mặt. Đại lý kể đã kinh doanh vé số hàng chục năm qua ở An Giang, nay là đời thứ ba.

Ngay sau đó, hình ảnh tờ vé số trúng thưởng độc đắc xổ số miền Nam 4.7 này được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội. Nhiều người gửi lời chúc tới chủ nhân may mắn và cầu may, hy vọng một ngày trúng số, nhận được số tiền "khủng".

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long cho biết, sau khi có kết quả xổ số miền Nam 4.7, anh đổi thưởng cho người đàn ông trúng 15 tờ an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng, tổng số tiền là 750 triệu đồng (chưa trừ thuế). Theo đó, những tờ vé số có dãy 049347 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng 4.7 trúng độc đắc. Người đàn ông mua 15 tờ vé số, nhưng do số đầu tiên khác với dãy trúng độc đắc nên chỉ nhận được giải an ủi.

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng 15 tờ an ủi chiều nay ẢNH: NVCC

“Nguyên lốc có 140 tờ trong đó có 14 tờ trúng độc đắc còn 126 tờ trúng an ủi. Người này mua 15 tờ có số đuôi là 47, sau khi đi làm về người này ghé đại lý đổi thưởng. Vì thời điểm đổi thưởng có đông khách gọi điện, đến tận nơi đổi thưởng nên tôi không kịp hỏi họ sẽ dùng tiền trúng số vào việc gì”, anh Vinh chia sẻ.