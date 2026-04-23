Khách nào nhập cảnh Tân Sơn Nhất bắt buộc phải khai thông tin trực tuyến?

Hà Mai
23/04/2026 08:50 GMT+7

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam đã chính thức triển khai quy định bắt buộc khai báo thông tin trực tuyến đối với một số nhóm hành khách nhất định khi làm thủ tục tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Việc triển khai thủ tục nhập cảnh mới tại sân bay nhộn nhịp nhất nước nhằm hiện đại hóa công tác quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành khách theo hướng nhanh chóng - thuận tiện - an toàn.

Theo đó, từ 15.4, tất cả hành khách mang quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài (kiều bào) sử dụng thị thực để nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất đều phải hoàn tất thủ tục khai báo thông tin điện tử.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh lưu ý việc không thực hiện khai báo trước có thể làm kéo dài thời gian xử lý tại cửa khẩu

Việc áp dụng quy định này đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ từ phương thức kiếm soát truyền tháng sang quản lý dựa trên dữ liệu số hóa, giúp hệ thống hải quan và an ninh cửa khẩu nắm bắt thông tin hành khách một cách chủ động và chính xác trước khi chuyến bay hạ cánh.

Đáng chú ý, để đảm bảo tính tập trung và hiệu quả, quy định mới này được phân loại đối tượng thực hiện rất rõ ràng nhằm tránh gây nhầm lẫn cho hành khách. Cụ thể, các công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu Việt Nam vẫn thực hiện quy trình kiếm soát như thông thường và không thuộc diện bắt buộc phải khai báo trực tuyến theo quy định này. 

Bên cạnh đó, những hành khách quốc tế chỉ thực hiện các chuyến bay quá cảnh (transit) tại Tân Sơn Nhất mà không làm thủ tục nhập cảnh vào nội địa Việt Nam cũng được miễn trừ. Việc khoanh vùng đối tượng giúp cơ quan quản lý tập trung nguồn lực vào nhóm hành khách cần kiểm soát thị thực, từ đó tối ưu hóa tốc độ thông quan.

Về quy trình thực hiện, tính tiện dụng và sự chủ động là hai yếu tố được ưu tiên hàng đầu. Cơ quan chức năng khuyến nghị hành khách nên hoàn tất việc cung cấp dữ liệu cá nhân ngay tại nhà hoặc trước khi khôi hành để đảm bảo hành trình diễn ra suôn sẻ. 

Cổng thông tin điện tử chính thức được thiết lập tại địa chỉ prearrival.immigration.gov.vn, cho phép người dùng truy cập dễ dàng từ các thiết bị di động hoặc máy tính. Tại đây, hành khách sẽ điển các thông tin liên quan đến nhân thân, lịch trình bay và mục đích nhập cảnh. Hệ thống được thiết kế với giao diện trực quan, đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong trường hợp hành khách chưa kịp chuẩn bị trước khi bay, nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất đã được bố trí hệ thống mã QR phủ khắp các khu vực xuất nhập cảnh. Hành khách có thể quét mã tại chỗ để truy cập hệ thống và hoàn thành thông tin ngay tại sân bay. Sau khi dữ liệu được gửi đi thành công, hệ thống sẽ tự động xuất một mã QR xác nhận cả nhàn. Đây chính là "tấm vé thông hành số" mà hành khách cần xuất trình cho cán bộ Công an cửa khẩu tại bục kiểm soát. 

Thay vì phải chờ đợi cán bộ nhập liệu thủ công từng trường hợp như trước, việc quét mã QR giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống chỉ còn tỉnh bằng giây, tạo nên một quy trình thông quan khép kín và chuyên nghiệp.

Sự thay đổi này đã nhận được sự phối hợp đồng bộ từ phía các đơn vị vận tải hàng không. Các hãng hàng không lớn như Vietjet và nhiều hãng bay quốc tế khác đã nhanh chóng cập nhật thông tin và phát đi thông báo đến hành khách ngay từ khâu đặt vé và check-in. 

Khách Việt đi Thụy Sĩ, Anh chú ý thay đổi quan trọng về visa

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao vừa có văn bản thông báo một số quy định mới của Thụy Sĩ khi xuất, nhập cảnh khu vực Schengen và việc xin thị thực (visa), nhập cảnh Vương quốc Anh.

