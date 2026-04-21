Khách Việt đi Thụy Sĩ, Anh chú ý thay đổi quan trọng về visa

Theo đó, Thụy Sĩ triển khai hệ thống nhập/xuất cảnh (EES) từ 1.4. Công dân các nước thứ ba nhập cảnh, xuất cảnh khu vực Schengen qua các sân bay của Thụy Sĩ sẽ được yêu cầu thu thập dữ liệu sinh trắc học ảnh chụp và vân tay.

Người Việt ngày càng có nhu cầu đi du lịch nước ngoài nhiều, nhất là các nước châu Âu ẢNH: NHẬT THỊNH

Các trường hợp được miễn thu thập sinh trắc học được quy định tại điều 20 của Bộ luật Biên giới Schengen và chi tiết tại Phụ lục VII của Bộ luật này. Ngoài ra, phía Thụy Sĩ cũng cho biết trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra ở cấp Liên minh châu Âu, người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ được miễn thu thập dữ liệu sinh trắc học cho đến khi có thông báo mới.

Đối với Vương quốc Anh, hệ thống quản lý xuất nhập cảnh của nước này có một số thay đổi nhằm hướng tới hệ thống số hóa hoàn toàn. Cụ thể, Anh ngừng sử dụng thị thực giấy đối với thị thực nhập cảnh ngắn hạn; chính thức triển khai việc tạo lập và sử dụng tài khoản UKVI.

Chính phủ nước này cũng bắt đầu áp dụng xác thực số về miễn kiểm soát nhập cảnh. Đồng thời, cập nhật quá trình số hóa đối với Giấy phép đi lại điện tử (ETA) và Xác nhận quyền được nhập cảnh Vương quốc Anh (CoE).

UKVI là tài khoản trực tuyến trên trang web của chính phủ Anh (GOV.UK), đóng vai trò là "ví điện tử" chứa hồ sơ nhập cư của du khách. Du khách sẽ đăng nhập vào đây để xem thời hạn visa (eVisa); sử dụng hộ chiếu kết nối với evisa; cập nhật chi tiết hộ chiếu trên tài khoản UKVI; chứng minh quyền làm việc hoặc thuê nhà tại Anh (bằng cách tạo Share Code); cập nhật thông tin hộ chiếu mới hoặc số điện thoại...

Nếu người Việt Nam có nhu cầu đi Anh đang chuẩn bị xin visa hoặc đã có visa, cần lưu ý: Đầu tiên, khi có kết quả visa, du khách sẽ nhận được email hướng dẫn tạo tài khoản UKVI. Bạn cần dùng số hộ chiếu hoặc số hồ sơ (UAN/GWF) để đăng ký.

Tiếp đến là cập nhật hộ chiếu - đây là lỗi nhiều người mắc nhất. Vì eVisa liên kết trực tiếp với số hộ chiếu trong tài khoản, nếu mọi người đổi hộ chiếu mới mà không cập nhật vào tài khoản UKVI thì sẽ không thể lên máy bay hoặc bị kẹt ở cửa khẩu vì hệ thống không khớp thông tin.

Trường hợp đi xin việc hay thuê nhà bên Anh, bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản, tạo một mã (Share Code) rồi bấm gửi. Cơ quan chức năng sẽ check trên hệ thống, không cần "soi" thẻ BRP vật lý như trước.