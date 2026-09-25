Khách Nga đến Đà Nẵng tăng mạnh, bắt đầu tìm nơi ở và cơ hội đầu tư

Chiều 25.9, Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình "Đà Nẵng và Nga - CIS: Dấu ấn đồng hành, kiến tạo tương lai" với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch, đối tác đang khai thác xúc tiến thị trường Nga - CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập).

Hơn 150 đại biểu tham dự chương trình "Đà Nẵng và Nga - CIS: Dấu ấn đồng hành, Kiến tạo tương lai" ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng, cho biết chương trình nhằm đánh giá kết quả khai thác thị trường Nga - CIS, trao đổi xu hướng thị trường, kết nối hàng không, xúc tiến, truyền thông và lắng nghe ý kiến doanh nghiệp để định hướng phát triển thị trường trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Trong 8 tháng đầu năm, tổng lượng khách Nga - CIS đến thành phố đạt hơn 400.000 lượt. Trong đó, khách Nga gần 300.000 lượt, tăng 151,4% so với cùng kỳ năm 2025, đưa Nga lên vị trí thứ 7 trong 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố Đà Nẵng. Các thị trường CIS ngoài Nga đạt hơn 112.000 lượt, tăng 20,8%.

Sự tăng trưởng này góp phần đa dạng hóa cơ cấu thị trường khách quốc tế của Đà Nẵng, mở ra dư địa phát triển các sản phẩm phù hợp với dòng khách Nga - CIS như nghỉ dưỡng biển dài ngày, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa Đà Nẵng - Hội An.

Trong năm 2026, Đà Nẵng đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tại thị trường Nga - CIS bằng nhiều hình thức. Tháng 3.2026, ngành du lịch thành phố tham gia Hội chợ du lịch quốc tế MITT Moscow 2026. Gian hàng du lịch Đà Nẵng được ban tổ chức vinh danh trong Top 3/44 gian hàng nổi bật.

Đáng chú ý, Đà Nẵng triển khai chiến dịch quảng bá trên hệ sinh thái Yandex, tiếp cận khoảng 17,2 triệu người dùng tại Nga và CIS, đạt 63,4 triệu lượt hiển thị, 862.700 lượt nhấp và 523.000 lượt xem website Danang Fantasticity.

Trong 2 tháng 5 - 6.2026, khách Nga trở thành nguồn truy cập lớn nhất của website Danang Fantasticity, chiếm khoảng 54 - 60% lượng truy cập. Theo dữ liệu tổng hợp từ Yandex, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước kể từ khi chiến dịch được triển khai.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, trình bày báo cáo thị trường khách Nga - CIS đến Đà Nẵng năm 2026 và kế hoạch truyền thông xúc tiến thị trường năm 2027

ẢNH: HUY ĐẠT

Đà Nẵng cũng tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác tại thị trường Nga - CIS để mở rộng kết nối, tổ chức các chương trình chào đón chuyến bay, famtrip, presstrip và kết nối doanh nghiệp.

Trao đổi với PV Thanh Niên tại chương trình, bà Thư Nguyễn, Giám đốc Phát triển kinh doanh Yandex Ads tại Việt Nam, cho rằng thị trường Nga - CIS còn nhiều dư địa nếu Đà Nẵng tiếp cận đúng nhu cầu của từng nhóm khách.

Không chỉ nhu cầu du lịch, dữ liệu của Yandex cho thấy lượng tìm kiếm liên quan đến bất động sản tại Việt Nam, đầu tư và thuê bất động sản trong khoảng 1 năm trở lại đây tăng so với 1 - 2 năm trước.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón gần 300.000 lượt khách Nga, tăng 151,4% so với cùng kỳ năm 2025 ẢNH: D.L

Theo bà Thư, nhu cầu thuê bất động sản dài hạn của người nước ngoài có thể kéo dài 5 - 10 năm hoặc trong khoảng 2 - 3 năm, tương ứng với thời gian làm việc tại Việt Nam.