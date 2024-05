Đà Lạt, Bình Thuận, Khánh Hòa 'thắng lớn', Quảng Nam khách nội giảm mạnh do vé máy bay tăng cao

Ngày 1.5, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam cho biết, dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, toàn tỉnh ghi nhận sự tăng về lượt khách quốc tế so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C, cộng với giá vé máy bay tăng cao, nên khách nội địa giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2023.

Du khách đến tham quan phố cổ Hội An dịp lễ MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam dịp lễ ước đạt hơn 230.000 lượt (giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 130.000 lượt (tăng 10% so với cùng kỳ), khách nội địa ước đạt 100.000 (giảm 19% so với cùng kỳ năm 2023). Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch trong 5 ngày lễ ước đạt 600 tỉ đồng.

Ngược lại, Khánh Hoà lại có một kỳ nghỉ lễ bội thu. Cụ thể, trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1-5, Khánh Hòa đón 969.955 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 1.306 tỉ đồng, tăng 53% so với đợt lễ năm 2023. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, lí giải tuy giá vé máy bay tăng cao đã ảnh hưởng đến việc di chuyển của khách du lịch nội địa, nhưng với việc đường bộ cao tốc thông suốt từ TP.HCM đi Nha Trang, khách du lịch ở TP.HCM và các tỉnh phía nam đi bằng đường bộ đến Khánh Hòa rất thuận lợi. Ngoài đường bộ và đường hàng không thì đường sắt cũng được khách du lịch nội địa chọn di chuyển trong dịp lễ năm nay. Bên cạnh thị trường khách du lịch nội địa thì thị trường khách quốc tế cũng có xu hướng tăng như Trung Quốc, Hàn Quốc...

Tương tự, gheo thống kê của Sở VH-TT-DL Bình Thuận, trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày qua (từ 27.4 đến 1.5), ngành du lịch tỉnh Bình Thuận đón khoảng 220.000 lượt khách đến nghỉ dưỡng, tham quan, tăng 25% so cùng kỳ năm 2023. Doanh thu từ hoạt động du lịch trong 5 ngày qua ước đạt hơn 420 tỉ đồng. Đây là lượng du khách và doanh thu được cho là "khủng" nhất trong nhiều năm qua của ngành du lịch Bình Thuận, cao hơn cả trước đại dịch Covid-19.

Có khí hậu mát mẻ, Đà Lạt lâu nay vẫn là lựa chọn hàng đầu những kỳ nghỉ, nhất là khi thời tiết nắng nóng. Vì thế không ngạc nhiên khi thành phố này đón khoảng 170.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Phòng VH-TT TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết dịp lễ này, trên địa bàn TP.Đà Lạt diễn ra các sự kiện âm nhạc lớn như Best Dance Crew- 2024 các ngày 29-30.4 tại Quảng trường Lâm Viên và Đà Lạt Music Festival 2024 – Sweet Love vào các ngày 27-28.4 đã thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham dự. Các sự kiện đều diễn ra an toàn.