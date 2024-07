Khách quốc tế đến Đà Nẵng dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế tăng 33% so với cùng kỳ

Từ thỏi nam châm DIFF 2024…

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024 diễn ra từ ngày 8.6 - 13.7.2024 với sự tham gia của 8 đội đến từ Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan và Đà Nẵng - Việt Nam. Đêm chung kết mãn nhãn với phần chiến thắng thuộc về đội Phần Lan - siêu cường từng lên ngôi vô địch DIFF 2019, đã kết thúc một kỳ DIFF không thể ấn tượng hơn.

Màn trình diễn của Phần Lan trong đêm chung kết DIFF 2024

Mất đến cả một năm để chuẩn bị kịch bản và triển khai, cùng hơn 2.000 nhân lực của Đà Nẵng cùng Tập đoàn Sun Group, tổng chi phí đầu tư hàng trăm tỉ đồng do Sun Group tài trợ, DIFF 2024 trở thành Lễ hội pháo hoa quốc tế quy mô bậc nhất từ trước đến nay.

Với sự đồng hành của doanh nghiệp và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, DIFF 2024 đã trở thành thỏi nam châm hút khách đến với Đà Nẵng. Theo số liệu từ Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ trong 5 ngày diễn ra DIFF 2024 đạt 360.662 lượt (tăng 12% so với đợt DIFF 2023), trong đó khách quốc tế đạt 138.037 lượt (tăng 33% so với cùng kỳ) và khách nội địa đạt 222.625 lượt (tăng 2% so với cùng kỳ).

Lượng khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ qua hơn 1 tháng diễn ra sự kiện DIFF 2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 60% so với kỳ DIFF 2023.

Tổng lượt khách sử dụng dịch vụ xem pháo hoa trên tổng số 23 tàu với 2.439 chỗ của thành phố Đà Nẵng đạt 11.442 lượt (tăng 11,8% so với dịp DIFF 2023).

Hơn 1 tháng diễn ra DIFF 2024 hút 1,5 triệu lượt khách đến Đà Nẵng

Với một lượng khách lớn đổ về trong suốt hơn một tháng diễn ra DIFF 2024, du lịch Đà Nẵng ghi nhận sự tăng trưởng nguồn thu đáng kể. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành, tháng 6.2024 ước đạt 16.344 tỉ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ 2023. Đây thực sự là những con số đáng mơ ước với nhiều điểm đến.

DIFF 2024 được cho là cú hích mạnh mẽ kích cầu du lịch địa phương và có tác động tích cực đến mọi mặt của nền kinh tế xã hội. Theo ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Lễ hội pháo hoa quốc tế lần này đã tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đặc biệt là lĩnh vực du lịch và dịch vụ. "Trong những tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và liên tục đổi mới để đa dạng hóa các hoạt động, đặc biệt là DIFF" - ông Lê Trung Chinh nói thêm.

… tới một Đà Nẵng đáng đến và đáng trải nghiệm

Đà Nẵng đã có một sự khởi đầu hè rực rỡ với DIFF 2024 bằng vô số tín hiệu tích cực như các hãng hàng không tăng chuyến, công suất buồng phòng đạt kỷ lục gần 100%. Nhưng thành phố bên sông Hàn không chỉ có DIFF.

Show diễn "Fairy Blossom" tại Bà Nà Hills

Xuyên suốt các tháng hè, một loạt các show diễn đình đám tại Bà Nà Hills quy tụ các ngôi sao xiếc và ảo thuật hàng đầu trên thế giới đã đưa Đà Nẵng thành một kinh đô nghệ thuật. Chỉ riêng show diễn "Fairy Blossom" đã quy tụ tới hơn 200 nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam, trong đó có sự góp mặt của nam nghệ sĩ xiếc cột số 1 thế giới; cặp sao song sinh nổi tiếng từng khuấy đảo chương trình The Ellen Show; hay cặp đôi nghệ sĩ hàng đầu nước Nga là khách mời thường xuyên của những sự kiện hoàng gia…

Ngay tại trung tâm thành phố, Da Nang Downtown được đầu tư để tái hiện mô hình "quận giải trí" nổi tiếng trên thế giới với rất nhiều trải nghiệm và show diễn đẳng cấp sôi động từ ngày đến đêm. Nếu như "Awaken River - Dòng sông thức giấc" là show diễn đánh thức bờ Tây sông Hàn với những màn trình diễn thể thao mạo hiểm Jetski và Flyboard như bước ra từ những bộ phim bom tấn Hollywood; thì show diễn "Symphony of River" là bản phối ấn tượng giữa trình diễn jetski & flyboards, ánh sáng, xiếc và vũ đạo với sự tham gia của gần 100 diễn viên nghệ sĩ quốc tế. Điều ấn tượng nhất tại show diễn này là màn trình diễn pháo hoa hàng đêm, tiếp tục khẳng định thương hiệu của Đà Nẵng - "thủ phủ pháo hoa" và là thành phố ánh sáng đáng đến bậc nhất Việt Nam.

Bên cạnh các show diễn "độc lạ" tại các điểm du lịch nổi tiếng, Đà Nẵng cũng liên tục tổ chức các sự kiện và lễ hội quy mô quốc tế xuyên suốt mùa hè như Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 2, Đại hội thể thao Đông Nam Á, giải Golf châu Á, hay Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng diễn ra từ ngày 17 - 21.7 với một chuỗi các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và nhiều màn trình diễn độc đáo như trình diễn thuyền buồm, trình diễn công nghệ drone lần đầu có tại Đà Nẵng…

Show diễn “Symphony of River” kết hợp pháo hoa hàng đêm tại Da Nang Downtown

Với một chuỗi các lễ hội liên tục được tổ chức quy mô, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng cũng đang ngày càng được đầu tư nhiều hơn để đáp ứng lượng khách đến thành phố ngày càng cao. Tính đến tháng 7.2024 trên địa bàn thành phố có khoảng 1.297 cơ sở lưu trú du lịch với 46.035 phòng (tăng 117 cơ sở với 4.035 phòng so với dịp cùng kỳ năm 2023). Trong đó có 104 cơ sở với 20.358 phòng thuộc hạng 4-5 sao và tương đương; 1.193 cơ sở với 25.677 phòng thuộc hạng 3 sao và tương đương trở xuống.

Đầu tư đồng bộ về du lịch, đặc biệt là các lễ hội/sản phẩm du lịch tầm cỡ quốc tế, Đà Nẵng đang khẳng định sự tăng trưởng vượt bậc về kinh tế xã hội. Tổng kết từ Sở Du lịch Đà Nẵng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách lưu trú tại Đà Nẵng đạt 5,1 triệu, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 40% so với năm 2023. Kéo theo đó, doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú đạt gần 13.000 tỉ đồng, tăng 22,2% so với năm 2023. Kinh tế thành phố trong quý 2 năm 2024 tăng trưởng 8,35%, 6 tháng tăng trưởng 5,0%.

Bà Nà Hills hút một lượng khách lớn đến Đà Nẵng vào mỗi dịp hè

Mục tiêu năm 2024, Đà Nẵng phấn đấu đón hơn 8 triệu lượt khách lưu trú, tăng 6% so với năm ngoái, phục hồi hoàn toàn so với năm cao điểm 2019. Với sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt và vượt, từ đó chạm tới mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á.

Tới đây, khi chính sách đặc thù cho Đà Nẵng triển khai, Đà Nẵng xây dựng thành công Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam, chắc chắn Đà Nẵng sẽ tăng tốc phát triển như mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, với tầm nhìn đến 2045, Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.