Khách quốc tế đến Việt Nam mới đạt 69% năm 2019

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT), trong tháng 9, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1 triệu lượt người, giảm 13,4% so với tháng 8 và gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 501.400 lượt người, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách nước ngoài vào Việt Nam đã tăng lên nhưng chưa hồi phục bằng năm 2019 - thời điểm chưa có dịch Covid-19 NHẬT THỊNH

Tính chung 9 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 8,9 triệu lượt người, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 69% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19; số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 3,8 triệu lượt người, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2022.



Hơn 5.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong tháng 9

Tổng cục Thống kê cũng thông tin, trong tháng 9, cả nước có 12.684 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 9,7% so với tháng 8 và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Có 5.808 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7,2% và tăng 13,5% so với tháng 8 và cùng kỳ năm trước. Đồng thời, có 4.124 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 20,4% so với tháng 8 và tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 9, có 5.273 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 1,1% so với tháng 8 và tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.441, tăng 4,8% so với tháng 8 và giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm, cả nước có 116.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; 48.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,2%; 75.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 21,2%; 46.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,9%; 13.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,3%.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 3 cho thấy có 30,1% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý 2. Dự kiến quý 4, có 39,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý 3...