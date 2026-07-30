Khách quốc tế tìm đến chợ Tân Định đóng guốc mộc, nghề cũ nhộn nhịp trở lại

Nếu trước đây, nhiều du khách quốc tế đến TP.HCM thường được nhắc đến với hành trình thưởng thức bánh mì, cà phê sữa đá hay khám phá các điểm tham quan nổi tiếng, thì nay không ít người lại rủ nhau ghé chợ Tân Định chỉ để mang về một đôi guốc mộc, món đồ từng gắn bó với hình ảnh các bà, các mẹ Việt Nam nhiều thập niên trước.

Chợ Tân Định được xây dựng từ năm 1926 và khánh thành vào năm 1927, là một trong những ngôi chợ lâu đời của thành phố. Bên cạnh các ngành hàng quen thuộc như vải, quần áo hay thực phẩm, nơi đây vẫn còn lưu giữ một số nghề truyền thống, trong đó có nghề đóng guốc mộc.

Làn sóng này bắt đầu lan tỏa từ đầu tháng 7 này khi hàng loạt video trên các nền tảng mạng xã hội ghi lại cảnh du khách ngồi giữa khu giày dép của chợ, tự chọn đế gỗ, lựa quai rồi chờ người thợ hoàn thiện sản phẩm. Những đoạn video mộc mạc nhưng chân thực nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, biến một góc nhỏ trong khu chợ trăm tuổi thành điểm đến được nhiều du khách truyền tai nhau.

Dưới những video đăng tải, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi một nghề thủ công tưởng chừng đã mai một lại trở thành điểm nhấn du lịch. "Mừng cho một nghề thủ công đậm đà bản sắc Việt Nam được duy trì và khôi phục", một tài khoản bình luận.

Khu vực bán guốc mộc trong chợ Tân Định luôn nhộn nhịp với đông đảo du khách quốc tế và người Việt đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm ẢNH: THÁI THẮNG

Khi mạng xã hội đưa khách tìm về nghề cũ

Sau thời gian dài vắng khách, những người thợ bất ngờ đón đông đảo du khách quốc tế và người Việt tìm đến trải nghiệm, mang theo hy vọng về sức sống mới của một nghề thủ công từng có lúc tưởng chừng bị lãng quên.

Đã gắn bó với nghề bán guốc mộc hơn 30 năm, chị Thanh - chủ một sạp chuyên bán giày, dép, guốc cho biết chưa từng nghĩ có ngày gian hàng nhỏ của mình lại thu hút nhiều khách nước ngoài đến như vậy.

Theo chị Thanh, thời gian gần đây lượng khách quốc tế tăng lên đáng kể. Họ ghé tham quan, xem quy trình làm guốc rồi quyết định mua vì cảm thấy đây là một sản phẩm khác biệt. "Người ta thấy lạ nên mua. Đi chơi thì thích mang về làm kỷ niệm", chị Thanh chia sẻ.

Trong chuyến du lịch Việt Nam lần này, hai du khách đến từ Úc cũng tranh thủ ghé mua guốc. Khi được hỏi vì sao biết đến gian hàng, họ cho biết đã xem video trên TikTok trước chuyến đi Việt Nam. "Tôi thấy trên TikTok. Trải nghiệm rất thú vị", một du khách chia sẻ. Hai người cho biết sẽ mang về làm kỷ niệm sau chuyến du lịch.

Bên cạnh khách đến từ Úc, một nữ du khách Nhật Bản cũng cho biết chị được bạn bè giới thiệu và xem thông tin trên mạng xã hội trước khi tìm đến chợ Tân Định.

Không chỉ người nước ngoài, nhiều bạn trẻ trong nước cũng tìm đến sau khi xem các video lan truyền trên TikTok. Một nữ du khách cho biết biết đến gian hàng qua mạng xã hội. Chị vốn đã thích guốc mộc từ trước, nhưng gần đây thấy nhiều người mặc áo dài chụp ảnh cùng guốc nên quyết định mua thêm một đôi để kết hợp trang phục. "Tôi biết chỗ này qua TikTok. Thấy mọi người mặc áo dài với guốc đẹp nên cũng muốn mua để trải nghiệm", chị nói.

Chủ một tiệm guốc mộc gắn bó nhiều năm với chợ Tân Định hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để tạo nên đôi guốc mộc thủ công theo yêu cầu của khách ẢNH: THÁI THẮNG

Guốc mộc: Từ món đồ quen thuộc đến trải nghiệm du lịch

Sức hút của trải nghiệm này không nằm ở việc sở hữu một đôi guốc, mà ở việc người mua được trực tiếp tham gia vào quá trình hoàn thiện sản phẩm mang dấu ấn cá nhân của mình. Người mua có thể lựa chọn chiều cao của đế, kiểu quai lụa, quai thêu hoa, quai đính đá hay các mẫu quai truyền thống. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của người bán, du khách tự căn chỉnh, đóng đinh và hoàn thiện đôi guốc của mình chỉ trong khoảng 10 - 15 phút trước khi mang về.

Với nhiều du khách, đó không chỉ là một món quà lưu niệm, mà còn là cơ hội chạm vào một lát cắt của đời sống Sài Gòn xưa. Còn với những người thợ đã gắn bó hàng chục năm với nghề, sự nhộn nhịp trở lại của những tiếng búa giữa khu chợ là tín hiệu đáng mừng, cho thấy một nghề thủ công tưởng như đã lùi vào ký ức vẫn có thể tìm thấy sức sống mới khi được kết nối với thế hệ trẻ và du khách thông qua mạng xã hội.

Hai du khách Úc thích thú trải nghiệm đóng guốc mộc tại chợ Tân Định sau khi xem các video trên TikTok ẢNH: THÁI THẮNG

Trong bối cảnh du khách ngày càng yêu thích các hoạt động trải nghiệm thay vì chỉ tham quan, những nghề thủ công lâu đời như làm guốc mộc đang có thêm cơ hội tiếp cận công chúng theo một cách mới.

Nhờ sức lan tỏa của mạng xã hội và những trải nghiệm chân thực, sạp guốc mộc chợ Tân Định không chỉ trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách mà còn góp phần kể một câu chuyện khác về văn hóa Sài Gòn: những giá trị truyền thống vẫn có thể chinh phục người trẻ và bạn bè quốc tế khi được gìn giữ, làm mới và giới thiệu đúng cách.