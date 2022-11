Khách quốc tế tới sân bay Tân Sơn Nhất lập kỉ lục sau dịch

Thông tin từ Cảng vụ Hàng không miền Nam, hôm qua (20.11), sản lượng khách quốc tế đến Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất ghi nhận mức kỷ lục cao nhất kể từ sau đại dịch Covid-19.

Theo đó, nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã phục vụ trên 33.000 hành khách/ ngày, đạt 70% so với khoảng 45.000 hành khách/ngày giai đoạn trước dịch năm 2019. Nhà chức trách hàng không kỳ vọng tiếp nối đà tăng trưởng, trường hợp Trung Quốc nhanh chóng mở cửa trở lại, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2023 sẽ nhanh chóng phục hồi tương đương năm 2019.

Mới đây, Cục Hàng không cũng đã họp bàn với các đơn vị và thống nhất tạo điều kiện để các hãng tăng slot, tăng số lượng chuyến bay giai đoạn tới, đặc biệt trong Tết Quý Mão. Cục đề nghị các hãng hàng không tăng cường khai thác các khung giờ đêm tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và xem xét tăng tham số điều phối lên 44 chuyến/giờ một số khung giờ ngày trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2023.





Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội do Tổng cục Thống kê công bố cho biết trong 10 tháng năm 2022, ước tính Việt Nam đón hơn 2,3 triệu lượt khách quốc tế. Con số này tuy giảm 83,7% so với cùng kỳ năm 2019 - khi chưa xảy ra dịch Covid-19, nhưng đã tăng gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 10, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 484.400 lượt, tăng 12,1% so với tháng trước và gấp 45,9 lần so với cùng kỳ 2021. Tín hiệu khả quan của lượng khách quốc tế đến là nhờ việc Việt Nam đã mở cửa du lịch hoàn toàn, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại trong 10 tháng qua.

Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, Việt Nam tiếp tục nằm trong những điểm đến có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Tổng cục Du lịch đã có những kế hoạch, chiến lược, định hướng phục hồi, phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới. Theo đó, tập trung thu hút các thị trường khách quốc tế như Đông Bắc Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; các thị trường tiềm năng như ASEAN - Ấn Độ; các nước Tây Âu…