Khách sạn 5 sao livestream bán phòng dịp 11.11

Ngày 11.11, Hotel Grand Saigon, khách sạn 5 sao lâu đời tại trung tâm TP.HCM triển khai chương trình livestream bán phòng nghỉ, dịch vụ ẩm thực, tiệc và hội nghị với nhiều ưu đãi dành riêng cho khách hàng theo dõi trực tiếp. Đáng chú ý, khách sạn tung chương trình lưu trú "Stay 3, Pay 2", khách đặt 3 đêm chỉ phải thanh toán 2 đêm. Các gói tiệc Gala - Festive Season cũng được áp dụng ưu đãi mua 5 tặng 1, cùng nhiều quyền lợi dành cho khách hàng tổ chức hội nghị, tiệc doanh nghiệp và tiệc cuối năm. Ngoài ra, khách đặt dịch vụ đủ điều kiện có thể được giảm đến 10%, tặng dịch vụ bia không giới hạn trong 2,5 giờ, backdrop tiêu chuẩn hoặc gói photobooth trị giá đến hơn 5 triệu đồng tùy quy mô tiệc. Trong phiên livestream, khách hàng còn có cơ hội nhận voucher phòng Deluxe và nhiều phần quà thông qua các hoạt động tương tác.

Đại diện Hotel Grand Saigon cho biết ý tưởng livestream xuất phát từ sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, khi khách hàng ngày càng quen với việc tìm hiểu, so sánh và đặt dịch vụ ngay trên các nền tảng số. Thay vì chỉ quảng bá chương trình khuyến mãi bằng hình ảnh hoặc áp phích, hình thức livestream cho phép khách sạn trực tiếp giới thiệu phòng nghỉ, dịch vụ ẩm thực, giải đáp thắc mắc và tư vấn cho khách hàng ngay trong thời gian phát sóng.

Khách sạn 5 sao lâu đời tại trung tâm TP.HCM nằm trên đường Đồng Khởi ẢNH: LÊ NAM

Theo đại diện khách sạn, đây không đơn thuần là hoạt động kích cầu doanh thu trong dịp 11.11 mà còn là bước thử nghiệm nhằm mở rộng kênh bán hàng trực tiếp, đặc biệt hướng tới khách nội địa, khách trẻ và nhóm khách doanh nhân. "Livestream không nhằm thay thế các kênh bán hàng hiện tại mà đóng vai trò bổ sung cho website, đội ngũ kinh doanh và các kênh trực tuyến khác, đặc biệt trong chiến lược tăng tỷ trọng đặt dịch vụ trực tiếp với khách sạn", đại diện Hotel Grand Saigon chia sẻ. Sau chương trình, khách sạn sẽ đánh giá hiệu quả dựa trên lượt tương tác, số lượng đặt dịch vụ và tỷ lệ chuyển đổi để cân nhắc duy trì hình thức bán hàng này trong những chiến dịch tiếp theo.

Không riêng các khách sạn, những nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến cũng đẩy mạnh khuyến mãi trong dịp 11.11 nhằm kích cầu nhu cầu đi lại và nghỉ dưỡng cuối năm. Thông tin từ Trip.com, chương trình Mega Sale 11.11 diễn ra từ ngày 11 - 14.11 với hàng loạt ưu đãi dành cho vé máy bay, khách sạn, tour và các hoạt động trải nghiệm. Riêng ngày 11.11, nền tảng này triển khai 8 khung giờ flash sale với mã giảm giá lên đến 2 triệu đồng. Trong đó, vé máy bay quốc tế từ Việt Nam đến một số thị trường như Malaysia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc và Úc được quảng bá với giá từ 999.000 đồng trên một số đường bay. Vé Vietnam Airlines có mã giảm đến 1.111.000 đồng, trong khi dịch vụ khách sạn được giảm đến 70%. Các gói kết hợp vé máy bay và khách sạn cũng có mức giảm đến 50%, tối đa 999.000 đồng. Một số điểm vui chơi, giải trí như Universal Studios Japan, Shanghai Disneyland, VinWonders và Sun World có ưu đãi giảm giá hoặc mua 1 tặng 1 tùy sản phẩm.

Đặc biệt, Trip.com lần đầu triển khai chương trình ưu đãi dành cho các trải nghiệm văn hóa Việt Nam, từ show diễn nghệ thuật, múa rối nước đến du thuyền và các điểm tham quan trong nước, với mức giảm đến 50% hoặc chương trình mua 1 tặng 1. Các ưu đãi được mở theo từng khung giờ, giới hạn số lượng và kèm điều kiện áp dụng.