Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Khách sạn 95 năm tuổi trên đường Catinat cũ: Nơi lưu giữ ký ức Sài Gòn

Vũ Phượng
Vũ Phượng
25/10/2025 16:39 GMT+7

Khách sạn Grand Saigon nằm trên đường Đồng Khởi (trước từng mang tên Catinat) như một lát cắt của ký ức Sài Gòn với lối kiến trúc Đông Dương tinh tế.

Ngày 24.10, khách sạn Grand Saigon - đơn vị thành viên trực thuộc Saigontourist Group tổ chức sự kiện kỷ niệm 95 năm thành lập.

Khởi đầu từ năm 1930, tọa lạc tại vị trí vàng trên đường Đồng Khởi (từng mang tên Catinat), Grand không chỉ là khách sạn, mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp kiến trúc vượt thời gian.

Khách sạn 95 năm tuổi lưu giữ ký ức Sài Gòn trên đường từng mang tên Catinat - Ảnh 1.

Khách sạn Grand Saigon có kiến trúc ấn tượng

ẢNH: P.N

Khách sạn Grand Saigon hiện sở hữu hơn 250 phòng nghỉ cao cấp, được thiết kế hài hòa giữa phong cách kiến trúc Đông Dương cổ điển và tinh thần hiện đại. Từng chi tiết nội thất, từ hành lang với khung cửa sổ mái vòm, trần cao thoáng đạt, đến ban công nhìn ra sông Sài Gòn đều gợi lại dấu ấn Đông Dương đặc trưng mà vẫn đáp ứng tiêu chuẩn nghỉ dưỡng đương thời.

Trong suốt gần một thế kỷ, Grand đã đón tiếp hàng vạn du khách trong nước và quốc tế - từ những nhân vật lịch sử, nghệ sĩ, doanh nhân đến các gia đình đa thế hệ quay trở lại theo dòng hồi ức.

Khách sạn 95 năm tuổi lưu giữ ký ức Sài Gòn trên đường từng mang tên Catinat - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Phạm Huy Bình (thứ 2 từ trái qua) cùng lãnh đạo Saigontourist Group, khách sạn Grand Saigon cắt bánh kem mừng kỷ niệm 95 năm

ẢNH: P.N

Phát biểu tại sự kiện, ông Vương Anh Đức, Giám đốc khách sạn Grand Saigon chia sẻ: "Grand không chỉ là nơi lưu trú, mà là một lát cắt ký ức của Sài Gòn. Chúng tôi tự hào là điểm đến của những giá trị nguyên bản, nơi mỗi du khách đều cảm nhận được sự trân trọng, lịch lãm và chiều sâu văn hóa trong từng trải nghiệm".

Tin liên quan

2 khách sạn 'view triệu đô' ra mắt ở Phú Quốc

2 khách sạn 'view triệu đô' ra mắt ở Phú Quốc

Mới đây, tập đoàn quản lý vận hành khách sạn cao cấp Wyndham khai trương hai khách sạn Wyndham Grand và Wyndham Garden đầu tiên tại Phú Quốc với quy mô 2.300 phòng.

Khám phá thêm chủ đề

khách sạn Grand Saigon Catinat sài gòn Saigontourist Group
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận