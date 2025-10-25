Khách sạn 95 năm tuổi trên đường Catinat cũ: Nơi lưu giữ ký ức Sài Gòn

Ngày 24.10, khách sạn Grand Saigon - đơn vị thành viên trực thuộc Saigontourist Group tổ chức sự kiện kỷ niệm 95 năm thành lập.

Khởi đầu từ năm 1930, tọa lạc tại vị trí vàng trên đường Đồng Khởi (từng mang tên Catinat), Grand không chỉ là khách sạn, mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp kiến trúc vượt thời gian.

Khách sạn Grand Saigon có kiến trúc ấn tượng ẢNH: P.N

Khách sạn Grand Saigon hiện sở hữu hơn 250 phòng nghỉ cao cấp, được thiết kế hài hòa giữa phong cách kiến trúc Đông Dương cổ điển và tinh thần hiện đại. Từng chi tiết nội thất, từ hành lang với khung cửa sổ mái vòm, trần cao thoáng đạt, đến ban công nhìn ra sông Sài Gòn đều gợi lại dấu ấn Đông Dương đặc trưng mà vẫn đáp ứng tiêu chuẩn nghỉ dưỡng đương thời.



Trong suốt gần một thế kỷ, Grand đã đón tiếp hàng vạn du khách trong nước và quốc tế - từ những nhân vật lịch sử, nghệ sĩ, doanh nhân đến các gia đình đa thế hệ quay trở lại theo dòng hồi ức.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Phạm Huy Bình (thứ 2 từ trái qua) cùng lãnh đạo Saigontourist Group, khách sạn Grand Saigon cắt bánh kem mừng kỷ niệm 95 năm ẢNH: P.N

Phát biểu tại sự kiện, ông Vương Anh Đức, Giám đốc khách sạn Grand Saigon chia sẻ: "Grand không chỉ là nơi lưu trú, mà là một lát cắt ký ức của Sài Gòn. Chúng tôi tự hào là điểm đến của những giá trị nguyên bản, nơi mỗi du khách đều cảm nhận được sự trân trọng, lịch lãm và chiều sâu văn hóa trong từng trải nghiệm".