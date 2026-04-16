Khách sạn ‘cánh buồm’ nổi tiếng ở Dubai đóng cửa 18 tháng

Bảo Hoàng
16/04/2026 19:40 GMT+7

Khách sạn Jumeirah Burj al Arab ở thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) sẽ tạm đóng cửa trong 18 tháng để cải tạo, lần đầu tiên nơi này đóng cửa kể từ khi khai trương năm 1999.

Công ty quốc doanh Jumeirah ở UAE, chủ sở hữu khách sạn, cho biết quá trình cải tạo sẽ được chia thành từng giai đoạn. Công ty không tiết lộ thời gian bắt đầu đóng cửa, Đài Sky News đưa tin ngày 16.4.

Nhân viên khách sạn cho biết đối với những khách đã đặt phòng vào thời gian đóng cửa, họ sẽ cung cấp chỗ ở tại một địa điểm khác gần Burj al Arab.

Khách sạn Burj al Arab ở Dubai, UAE

Khách sạn Burj al Arab là một trong những công trình biểu tượng của Dubai, bên cạnh tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa cách đó không xa. Khách sạn mang thiết kế cánh buồm nổi bật, với 198 phòng, đồng thời không gian bên trong được trang trí vàng và các loại đá quý xa xỉ.

Tổng giám đốc Jumeirah Thomas Meier cho biết: “Trong suốt 27 năm qua, khách sạn đã phục vụ những vị khách với niềm đam mê cùng tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, điều đã làm nên sự khác biệt của nó so với bất kỳ khách sạn nào khác. Kế hoạch cải tạo lần này đánh dấu một chương mới trong câu chuyện của Jumeirah Burj al Arab”.

Quá trình cải tạo sẽ được giám sát bởi kiến trúc sư nội thất người Pháp Tristan Auer. Ông từng hợp tác thiết kế cho những khách sạn danh tiếng ở Paris, như Hotel de Crillon và Les Bains Douches, theo Euronews.

Thông báo cải tạo Burj al Arab được đưa ra vào thời điểm ngành du lịch Dubai gián đoạn do chiến sự Trung Đông. Vào đầu tháng 3, khách sạn bị trúng mảnh vỡ từ vụ đánh chặn máy bay không người lái (UAV) của Iran bắn về phía Dubai. Giới chức Dubai cho biết vụ việc đã gây đám cháy nhỏ ở mặt tiền bên ngoài Burj al Arab.

Doanh số bán hàng của các thương hiệu xa xỉ lớn nhất châu Âu đã giảm tại Dubai và Abu Dhabi do cuộc xung đột Iran ảnh hưởng đến thị trường phát triển nhanh nhất của ngành này, đây là một bước thụt lùi mới nhất đối với ngành công nghiệp trị giá 400 tỉ USD.

