Khách sạn Marriott đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận công trình xanh

Sheraton Saigon Grand Opera Hotel vừa chính thức đạt chứng nhận LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design) - một trong những hệ thống chứng nhận công trình xanh uy tín hàng đầu thế giới do U.S. Green Building Council phát triển. Với thành tích này, khách sạn trở thành đơn vị đầu tiên và hiện duy nhất thuộc Marriott International tại Việt Nam đạt chứng nhận LEED Gold, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong xu hướng phát triển du lịch và lưu trú bền vững.

Chứng nhận lần này thuộc hạng mục LEED v4.1 Operations & Maintenance (O+M) Gold Certification, khung đánh giá dành riêng cho các công trình đang hoạt động. Khác với các chứng nhận tập trung vào thiết kế hoặc xây dựng mới, LEED O+M đánh giá hiệu quả vận hành thực tế thông qua việc theo dõi liên tục dữ liệu sử dụng năng lượng, nước, chất lượng môi trường trong nhà, quản lý chất thải và khả năng duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài.

Theo tiêu chuẩn LEED, để đạt cấp độ Gold, công trình phải đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện tiên quyết nghiêm ngặt và tích lũy từ 60 đến 79 điểm theo hệ thống đánh giá quốc tế. Các tiêu chí trải rộng từ hiệu quả năng lượng, tiết kiệm nước, chất lượng không khí trong nhà, quản lý chất thải đến mức độ hài lòng của người sử dụng.

Trong lĩnh vực khách sạn, việc đạt chứng nhận LEED được đánh giá khó hơn nhiều so với các loại hình bất động sản thương mại khác bởi đặc thù vận hành liên tục 24/7. Các khách sạn quy mô lớn phải đồng thời duy trì hoạt động của hệ thống phòng nghỉ, nhà hàng, bếp, giặt là, không gian hội nghị và các khu vực công cộng, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Để đáp ứng các tiêu chí này, khách sạn này đã triển khai nhiều giải pháp tối ưu vận hành trong nhiều năm qua như nâng cấp hệ thống điều hòa và chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, kiểm soát tiêu thụ điện theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả sử dụng nước, cải thiện chất lượng không khí trong nhà và tăng cường phân loại, giảm thiểu chất thải.

Ông Tan Ling, Giám đốc Kỹ thuật khách sạn, cho biết phía sau trải nghiệm thoải mái và liền mạch của du khách là quá trình theo dõi, điều chỉnh và tối ưu hệ thống vận hành diễn ra liên tục nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế.

Khách sạn này cũng triển khai nhiều sáng kiến phát triển bền vững như giảm lãng phí thực phẩm và thúc đẩy phân loại rác

Trước đó vào năm 2024, khách sạn đã đạt chứng nhận Green Globe, trở thành khách sạn đầu tiên thuộc Marriott International tại Việt Nam và là một trong những khách sạn đầu tiên trên cả nước đạt tiêu chuẩn này. Với việc bổ sung LEED Gold, Sheraton Saigon hiện sở hữu hai trong số những chứng nhận phát triển bền vững được công nhận rộng rãi trong ngành khách sạn toàn cầu.