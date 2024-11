Khách 'sộp' tàu biển ồ ạt đến Việt Nam du lịch cuối năm

Tàu biển Celebrity Solstice (thuộc hãng Royal Caribbean) mang theo hơn 2.800 khách Âu, Mỹ, Úc đã cập cảng Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) ẢNH: SGT

7 giờ 30 sáng nay (9.11), tàu biển Celebrity Solstice (thuộc hãng Royal Caribbean) mang theo hơn 2.800 khách Âu, Mỹ, Úc đã cập cảng Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu), chính thức mở ra hành trình khám phá Việt Nam từ ngày 9 - 13.11.

Lữ hành Saigontourist đón đoàn khách và sẽ phục vụ theo suốt hành trình. Đoàn khách sau đó sẽ tới cảng Chân Mây (Huế) ngày 11.11, cập cảng Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 12.11 và rời Việt Nam dự kiến lúc 19 giờ 30 ngày 13.11.

Đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết trong tháng 11 và tháng 12, Công ty sẽ tiếp tục đón tàu biển Celebrity Solstice cập cảng Hạ Long - Chân Mây - Phú Mỹ theo hải trình từ 17 - 21.11 và từ 27 - 31.11. Đến tháng 12 sẽ có thêm tàu biển Spectrum of the Seas đưa 4.200 khách vào Nha Trang và tàu Mein Schiff 6 với 2.400 khách sẽ đến Hạ Long. Dự kiến 6 tháng năm 2025, Lữ hành Saigontourist sẽ đón 20 chuyến tàu biển quốc tế, đặc biệt phục vụ nhiều du khách khách cao cấp trên tàu biển Azamara Onward, Azamara Pursuit… tham quan TP.HCM, Đà Nẵng.

Sau khi cập cảng, các đoàn khách quốc tế sẽ chọn lựa các sản phẩm du lịch đặc trưng nhất tham quan tại Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Tiền Giang, Nha Trang, Huế, Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội.

Du khách hào hứng khi đặt chân tới Việt Nam ẢNH: SGT

Trong 10 tháng đầu năm 2024, Lữ hành Saigontourist đã phục vụ thành công các tàu biển quốc tế lớn, tiêu biểu: Europa, Celebrity Solstice, Celebrity Millennium, Spectrum of the Seas, Serenade of the Seas, Quantum of the Seas, Crystal Symphony, Azamara Journey, Azamara Onward, Silver Moon, Resort World One, Silver Shadow, Mein Schiff….



"Với thế mạnh vượt trội trong dịch vụ du lịch tàu biển, Lữ hành Saigontourist tự hào là lựa chọn hàng đầu trong việc tổ chức các tour chuyên nghiệp, đa dạng, kết nối Việt Nam với du khách toàn cầu và cam kết mang đến cho du khách quốc tế những hành trình đẳng cấp, không chỉ góp phần quảng bá vẻ đẹp của Việt Nam mà còn hướng đến xây dựng mạng lưới du lịch tàu biển phát triển bền vững trong tương lai" - lãnh đạo Lữ hành Saigontourist chia sẻ.