Khách Tây bất ngờ với '10 điều khó hiểu nhất' ở Việt Nam

"Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch yêu thích của chúng ta, với số lượng du khách Úc tăng vọt, nhưng vẫn còn nhiều điều có thể khiến bạn 'khó hiểu' về quốc gia đáng yêu này", Jonhston viết.

Ẩm thực đường phố

Ẩm thực đường phố Việt Nam thật tuyệt vời. Điều bạn sẽ không bao giờ hiểu là làm thế nào mà những món ăn tươi ngon, đậm đà hương vị và vô cùng đa dạng lại được chế biến từ những gian bếp nhỏ nhất, thô sơ nhất, trong cái nóng oi bức, và bởi những người đầu bếp giản dị đến vậy? Làm thế nào họ biết cách cân bằng hương vị và kết cấu một cách tuyệt vời đến thế? Tại sao bánh mì lại ngon hơn bất cứ nơi nào khác?

Kỹ năng điều khiển giao thông

Hàng triệu xe máy, ô tô ngày càng nhiều, người bán hàng rong với xe đẩy và các giao lộ không có đèn giao thông có thể gợi lên sự hỗn loạn hoàn toàn, thế nhưng mọi người vẫn tiếp tục lưu thông. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời của việc né tránh và những quyết định trong tích tắc mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được. Một điều khác mà chúng ta thực sự không hiểu là làm thế nào để băng qua đường giữa sự nhộn nhịp này. Bí quyết: chậm rãi, chắc chắn, và đừng bao giờ dừng lại.

Du khách nước ngoài ngạc nhiên với giao thông ở Việt Nam ẢNH: CAB

Những chiếc ghế nhỏ xíu

Ẩm thực đường phố tuyệt vời của Việt Nam được phục vụ trên những chiếc bàn nhỏ nhất thế giới, và với tư cách là thực khách, bạn buộc phải ngồi khom lưng trên chiếc ghế nhựa tí hon, lún xuống dưới sức nặng của bạn và khiến đầu gối bạn co lên sát tai. Bạn sẽ cảm thấy như đang chơi trò đóng vai nhà hàng trong trường mẫu giáo. Người Việt Nam cao hơn nhiều so với trước đây, nhưng những chiếc ghế vẫn nhỏ bé. Tại sao lại như vậy?

Xe máy chở nặng

Không thể đếm nổi những thứ đáng kinh ngạc được chở trên một xe máy ở Việt Nam: 8 bình gas dễ cháy, 2 con heo, một cái tủ quần áo, đủ đồ tạp hóa để chất đầy một cửa hàng tạp hóa nhỏ, cả một gia đình 5 người. Làm thế nào mà tất cả hàng hóa được chất lên xe để không bị rơi xuống thật đáng kinh ngạc, và cách người lái xe giữ thăng bằng cho tất cả mọi thứ là một màn trình diễn kỹ năng của nghệ sĩ xiếc.

Tiếng còi xe

Người Việt Nam bấm còi rất nhiều, liên tục. Tài xế bấm còi để báo hiệu nguy hiểm, bực bội, thiếu kiên nhẫn và cảnh báo - hoặc chỉ vì họ muốn. Họ bấm còi chỉ một phần nghìn giây sau khi đèn xanh bật lên nếu xe phía trước chưa di chuyển. Họ bấm còi nếu muốn vượt, ngay cả khi việc vượt là không thể.

Người Việt có thói quen bấm còi xe ẢNH: TN

Sự chào đón người nước ngoài

Chỉ cần ở Việt Nam một thời gian ngắn, bạn sẽ nhận thấy người dân địa phương thân thiện với mọi người ra sao, bất kể quốc tịch, màu da...

Những sợi dây điện rối rắm

Một nỗ lực kéo dài hai thập kỷ ở TP.HCM đã giúp nhiều dây cáp điện biến mất dưới lòng đất, nhưng vùng ngoại ô và các thị trấn nhỏ trên khắp Việt Nam vẫn cho thấy một mớ hỗn độn ngoạn mục của dây điện, điện thoại, internet và truyền hình cáp trên không. Chúng treo lủng lẳng trên cột như tổ chim quạ và che khuất toàn bộ mặt tiền các tòa nhà.

Nhiều con số 0

Du khách thường không thể phân biệt được các tờ tiền ở Việt Nam vì có nhiều số 0, do đó rất khó khăn trong tính toán khi mua một món đồ.

Tất cả đều họ Nguyễn?

Cách người Việt Nam nhận biết nhau là một điều bí ẩn, bởi vì ước tính có khoảng 40% dân số mang họ Nguyễn. Trần và Lê đứng thứ hai và thứ ba với khoảng 10% mỗi họ. Điều đó có nghĩa là rất nhiều người họ Nguyễn chào hỏi nhau trong các cuộc họp kinh doanh, và bạn chắc chắn không muốn dùng họ này để đặt bàn ở nhà hàng. Nên nhớ, người Việt gọi bằng tên, thay vì gọi họ.

Chạm vào đầu người khác

Nhiều hướng dẫn trên mạng khuyên du khách không nên chạm vào đầu bất cứ ai ở Việt Nam. Vâng, điều đó quá hiển nhiên. Có ai trên thế giới này lại vui vẻ khi bị một người lạ chạm vào đầu? Hay bị chỉ vào bằng chân? Đây không phải là những quy tắc văn hóa đặc biệt, mà là phép lịch sự cần thiết. Điều tôi không hiểu là tại sao internet lại lan truyền những điều vô nghĩa như vậy một cách thiếu suy nghĩ.