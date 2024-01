Khách Tây 'cháy hết mình' tại buổi countdown chào mừng năm mới 2024 ở Hội An

Tối qua 31.12.2023, hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đã có mặt tại sân khấu lớn tại phố cổ Hội An tham gia chương trình countdown chào mừng năm mới 2024.

Dịp này, TP.Hội An chính thức tổ chức lễ công bố Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO và các hoạt động chào đón năm mới 2024.

Sau khi "cháy hết mình" tại chương trình countdown chào đón năm mới 2024, hàng ngàn du khách đã đổ ra các tuyến phố đi bộ trong phố cổ như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thái Học, Trần Phú… để tản bộ ngắm cảnh, đồng thời check-in lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm bên người thân, bạn bè ngày đầu năm mới 2024.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng sự kiện Hội An Youth - Countdown Party 2024 NAM THỊNH

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm VH-TT và Truyền thanh - Truyền hình TP.Hội An, cho biết chào đón năm mới 2024, thành phố tổ chức loạt sự kiện văn hóa nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Đáng chú ý là chương trình Hội An Youth - Countdown Party 2024 và lễ công bố Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.

Ngoài ra, sự kiện Hội An chào năm mới 2024 giới thiệu về một Hội An xanh, xinh đẹp, nhân tình thuần hậu và hứa hẹn sẽ mở ra một năm mới tràn ngập niềm vui, sự đổi mới, sáng tạo và phát triển.

Sân khấu thiết kế đặc sắc với âm thanh, ánh sáng hiện đại đã tạo nên một đêm nhạc sôi động chào đón năm mới 2024 NAM THỊNH

Khách Tây vui vẻ nhảy múa vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới NAM THỊNH

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết trong hơn 2 thập kỷ qua kể từ khi đô thị cổ Hội An trở thành di sản văn hóa thế giới, TP.Hội An luôn đặt văn hóa làm trung tâm của quá trình xây dựng và phát triển, là yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đặc biệt, TP.Hội An cũng hết sức chú trọng bảo tồn các làng nghề truyền thống. Với những định hướng đúng đắn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Hội An từng bước trở thành địa chỉ văn hóa quen thuộc, một điểm đến ưa thích của du khách trong nước và thế giới.

Theo ông Sơn, nhiều năm liền TP.Hội An được các trang mạng uy tín bình chọn là điểm đến văn hóa hàng đầu, là một trong những thành phố du lịch hàng đầu của châu Á và thế giới…

Rất đông du khách trong và ngoài nước chào đón năm mới 2024 tại Hội An NAM THỊNH

Những năm qua, Hội An là điểm đến du lịch lý tưởng của du khách gần xa NAM THỊNH

Đêm 31.12.2023, Hội An chính thức tổ chức lễ công bố gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO NAM THỊNH

Nhiều sự kiện đặc sắc được TP.Hội An tổ chức thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước NAM THỊNH

Khách Tây "cháy hết mình" tại sự kiện Hội An Youth - Countdown Party 2024 NAM THỊNH

Hàng ngàn người đổ ra các tuyến phố đi bộ NAM THỊNH