Khách Tây hào hứng lội bùn cấy lúa, cưỡi trâu cày ruộng ở Hội An

Sáng 2.1, tại cánh đồng làng An Mỹ (P.Cẩm Châu, TP.Hội An), UBND TP.Hội An tổ chức Lễ hội xuống đồng Cẩm Châu 2024.

Lễ hội diễn ra từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30 với nhiều hoạt động như: cày bừa cùng trâu, cấy lúa, tát nước bằng gàu sòng, gàu đôi, nơm cá trên đồng…; thu hút hàng trăm nông dân địa phương, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế đang du lịch tại phố cổ Hội An tham gia.

Khách Tây thích thú với trải nghiệm cấy lúa MẠNH CƯỜNG

Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm làm nông dân đã thu hút hàng chục du khách nước ngoài tham gia. Nhiều khách Tây mang ủng, mặc áo mưa, đội nón lá lội xuống đồng, "hóa thân" thành những nông dân thực thụ để cấy lúa.

Gia đình bà Melania (đến từ Tây Ban Nha) xung phong đầu tiên để được xuống đồng cấy lúa. Bà Melania cùng 3 con của mình chia làm 2 nhóm, phối hợp tát nước vào ruộng bằng gàu giai, rồi lội xuống mương để tát nước bằng gàu sòng. Sau đó, cả 4 mẹ con cùng nông dân địa phương cấy xuống đám ruộng (đã được tát ngập nước) những cây mạ non xanh.

Bà Melania trải nghiệm tát nước vào ruộng bằng gàu giai MẠNH CƯỜNG

Chừng 15 phút cặm cụi cấy lúa, bà Melania dành đôi phút ngơi nghỉ để ngắm nghía lại những hàng mạ non mà mình vừa tự tay cấy trên thửa ruộng.

"Tham gia hoạt động này là một trải nghiệm thú vị đối với gia đình tôi. Khi trở về nước, tôi sẽ kể cho bạn bè của mình về chuyến du lịch đầu năm mới rất tuyệt vời ở đất nước Việt Nam. Chắc chắn tôi và bạn bè mình sẽ quay lại đây để có thêm những trải nghiệm thú vị hơn nữa. Tôi yêu con người và đất nước Việt Nam", bà Melania chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho hay lễ hội xuống đồng là một nghi thức truyền thống không thể thiếu trong đời sống của người nông dân. Tại Hội An, Lễ hội xuống đồng Cẩm Châu nhằm biểu thị lòng biết ơn của người dân đối với các vị thần đã phù hộ cho mùa màng bội thu; cầu mong các thần phù hộ cho dân làng một mùa vụ tươi tốt, ấm no, nhà nhà hạnh phúc; là dịp để người nông dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, qua đó gắn kết nhau hơn trong cuộc sống.

Ngoài ra, lễ hội còn góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của nghề truyền thống trồng lúa nước; động viên, khích lệ người nông dân nâng cao ý thức gìn giữ nét đẹp nghề truyền thống và phát huy nét văn hóa của dân tộc.

Theo ông Lanh, đến với lễ hội xuống đồng, du khách hẳn sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình tham quan, du lịch tại Hội An.