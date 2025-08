Khách trúng 24 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8: Đài TP.HCM, Hậu Giang có vé độc đắc

Đó là chia sẻ của anh Lê Du, phía đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (thuộc H.Hóc Môn cũ, TP.HCM) khi vừa đổi thưởng 10 tờ vé số trúng độc đắc đài TP.HCM và 2 tờ vé số trúng độc đắc đài Hậu Giang, xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8 mới đây.

Anh Lê Du cho biết 10 tờ vé số trị giá 20 tỉ (chưa trừ thuế) được anh đổi có dãy số may mắn 172738, thuộc đài TP.HCM do vị khách ở xã Bà Điểm mua. Người này đã nhờ đại lý đến tận nhà để đổi thưởng cho an tâm.

Những tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8 vừa được đại lý Mỹ Hạnh đổi ẢNH: ĐẠI LÝ VÉ SỐ CUNG CẤP

"Khách khoảng 40 tuổi, là đàn ông. Vị khách buôn bán, kinh doanh và bất ngờ trúng số. Nhận số tiền lớn, họ dự định tiếp tục làm ăn. Trúng số tiền lớn tất nhiên ai cũng mừng, người đổi thưởng như đại lý chúng tôi cũng vui lây", phía đại lý vé số Mỹ Hạnh chia sẻ thêm.

Cũng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 9, anh Lê Du cũng đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách ở Tây Ninh. Các tờ vé may mắn có dãy số 719324 thuộc đài Hậu Giang.

Được biết đại lý vé số Mỹ Hạnh kinh doanh vé số ở TP.HCM 25 năm nay. Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được đại lý chia sẻ được mạng xã hội dành sự quan tâm lớn. Nhiều người gửi lời chúc tới chủ nhân những tờ vé may mắn cũng như mong bản thân được trúng số.

Phía đại lý vé số Thu Diễm ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cho biết vừa hỗ trợ đổi thưởng 14 tờ trúng an ủi cho khách. Theo đó, 14 tờ có dãy số 272738 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8 trúng an ủi với tổng số tiền là 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 172738.