Khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng vọt

Theo Tổng cục Du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6.2023 ước đạt 975.010 lượt, tăng 6,4% so với 5.2023 và tăng 427,0% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 6 tháng năm 2023 ước đạt 5,6 triệu khách, tăng 1.248,7% so với cùng kỳ 2022.

Đáng chú ý, chỉ trong tháng 6, Việt Nam đón 158.260 khách Trung Quốc, tăng 108% so với tháng 5, đưa số khách Trung Quốc vào Việt Nam lên 557.151 trong 6 tháng.

Quảng Ninh là điểm đến quen thuộc của du khách Trung Quốc LNH

Vào tháng 1.2023, khách Trung Quốc đến Việt Nam ít ỏi, với gần 16.000 người, qua tháng 2 tăng lên 55.000, tháng 3 - thời điểm Trung Quốc bắt đầu mở cửa quốc tế, khách đến Việt Nam lên 69.000 lượt, tháng 4 đạt 112.000 lượt, tháng 5 tăng lên 147.000.

Với hơn 557.000 khách, Trung Quốc đứng ở vị trí số 2 trong top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam, sau Hàn Quốc 1,6 triệu. Thứ 3 là Mỹ với 374.000 lượt khách, Đài Loan 322.400 lượt...

Tuy nhiên, số lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam trong nửa đầu năm 2023 còn khá nhỏ bé so với năm 2019 - trước đại dịch. Thời điểm đó, Việt Nam đón khoảng 2,5 triệu khách Trung Quốc và cả năm 2019 đón 5,8 triệu, riêng tháng 6 đón 348.000 khách.

Bên cạnh các thị trường khách quốc tế tăng, thống kê của Tổng cục Du lịch cũng ghi nhận nhiều thị trường sụt giảm mạnh. Cụ thể, các thị trường khách tăng trong 6 tháng có Lào, Đài Loan, Singapore, Mỹ, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển... Các thị trường khách sụt giảm mạnh có Nhật Bản, Thái Lan, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Canada và nhiều nước châu Âu như Bỉ, Hà Lan, Pháp, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Anh, Đức, Ý, Đan Mạch...

Thái Lan đã đón một triệu khách du lịch Trung Quốc trong 5 tháng đầu 2023. Nước này kỳ vọng số lượng du khách Trung Quốc sẽ đạt mục tiêu 5 - 7 triệu trong năm nay, với chi tiêu 13,18 tỉ USD. Tổng lượng khách du lịch nước ngoài Thái Lan đón được trong 5 tháng là 9,47 triệu. Theo Reuters, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý đầu tiên, nhờ sự phục hồi liên tục của lĩnh vực du lịch.