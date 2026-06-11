Khách Trung Quốc trả thừa hơn 7 triệu, chủ cửa hàng ở TP.HCM có hành động 'ghi điểm'

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc khách Trung Quốc đến mua sắm tại một cửa hàng văn phòng phẩm ở TP.HCM. Sau khi chọn các sản phẩm cần thiết, người này đến quầy thanh toán với số tiền phải trả là 760.000 đồng. Do không hiểu ngôn ngữ và chưa quen với mệnh giá tiền Việt Nam, anh đã đưa cho chủ cửa hàng 16 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, tương đương 8 triệu đồng.

Phát hiện sự nhầm lẫn, chủ cửa hàng văn phòng phẩm chỉ nhận số tiền đủ để thanh toán, đồng thời trả lại 14 tờ 500.000 đồng cùng phần tiền thừa cho khách.



Khách Trung Quốc trả nhầm tiền cho chủ cửa hàng văn phòng phẩm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đoạn clip nhận hàng trăm ngàn lượt xem cũng như bình luận tích cực từ dân mạng. Mọi người cho rằng hành động trung thực của chủ cửa hàng đã lan tỏa điều tích cực, để lại ấn tượng đẹp với khách nước ngoài. Tài khoản Cẩm Giang bình luận: "Bạn đã không làm mất hình ảnh người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Chúc bạn luôn có cuộc sống bình an và thành công". Bạn Phước Thịnh viết: "Chủ quán có khuôn mặt rất phúc hậu, chúc chị buôn may bán đắt".

Khách Trung Quốc trả thừa hơn 7 triệu đồng, chủ cửa hàng ở TP.HCM lập tức hoàn trả

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Phạm Thắm (42 tuổi), chủ cửa hàng văn phòng phẩm ở xã Bàu Bàng, TP.HCM cho hay, cách đây ít ngày có khách Trung Quốc đến mua giấy in, bút lông dạ, dao rọc giấy… cho công ty với hóa đơn 760.000 đồng. Người này không biết tiếng Việt, không đi cùng người phiên dịch nên chỉ dùng ký hiệu để mua hàng.

Có thể do nhầm lẫn giữa tờ 50.000 đồng và 500.000 đồng nên anh ấy đã đưa 16 tờ 500.000 đồng cho chị Thắm. Nhận ra vấn đề, chị liền giải thích và gửi lại tiền trả nhầm cho khách.

Chị Thắm mở cửa hàng văn phòng phẩm và được nhiều người ủng hộ ẢNH: NVCC

"Tôi nói tiếng Việt nên cũng không rõ bạn ấy có hiểu những gì tôi nói không. Tuy nhiên, sau khi trả lại xấp tiền trả thừa, bạn ấy bất ngờ, cười tươi vui vẻ. Tôi có nói thêm khi nào đi mua hàng nhớ dẫn người Việt đi cùng để tránh nhầm lẫn", chị Thắm chia sẻ.

Chị Thắm cho biết, số tiền vị khách đưa thừa không thuộc về mình nên chị lập tức hoàn trả. Theo chị, đó không chỉ là sự trung thực trong kinh doanh mà còn là trách nhiệm và lương tâm của mỗi người.

"Nếu biết khách trả nhầm mà vẫn giữ lại thì tôi không làm được. Tiền không phải của mình thì phải trả lại cho người ta", chị chia sẻ.

Đây không phải lần đầu tiên chị gặp trường hợp khách thanh toán nhầm và trả lại tiền. Tuy nhiên, số tiền được hoàn trả trong lần này là lớn nhất từ trước đến nay.

Chị Thắm mở cửa hàng văn phòng phẩm cách đây 7 năm, sau thời gian làm nhân viên phân phối cho một công ty. Khi tích lũy đủ kinh nghiệm và điều kiện kinh tế, chị quyết định mở cửa hàng kinh doanh riêng.

Nữ chủ cửa hàng cho biết chị rất vui và xúc động khi đoạn clip ghi lại hành động trả lại tiền cho khách được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ rộng rãi. Nhiều người đã gửi những lời chúc tốt đẹp và động viên khiến chị cảm thấy việc làm nhỏ của mình được lan tỏa theo hướng tích cực.