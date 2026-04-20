Shipper làm đổ hàng, chủ quán làm lại miễn phí: Cái kết khiến nhiều người xúc động

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip nam shipper liên tục cúi đầu và nói lời cảm ơn với chủ quán trà sữa, bánh tráng phơi sương khi không tính tiền đơn hàng mới sau khi làm hỏng đơn hàng cũ.

Đoạn clip được chia sẻ với dòng trạng thái: "Anh shipper này em đặt đơn đi giao nhưng bị quẹt xe rớt hết bánh tráng, trà sữa. Anh quay lại, bên em làm lại hết cho anh, cuốc xe có hơn 20.000 đồng đền đơn chắc gấp 6 lần. Lúc vào báo tình hình, nhìn mặt anh buồn thiu, thương lắm".



Nam shipper cúi đầu cảm ơn sau khi nhận đơn hàng mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đoạn clip sau khi đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hành động tử tế của chủ quán. Mọi người cũng cho rằng, công việc giao hàng có nhiều rủi ro nên cách ứng xử cảm thông của chủ quán khiến câu chuyện trở nên đặc biệt hơn.

Chủ quán trà sữa, bánh tráng phơi sương trong câu chuyện là chị Thư Nguyễn (25 tuổi, ở xã Hóc Môn, TP.HCM) cho biết vài ngày trước chị thuê shipper giao đơn hàng trị giá hơn 300.000 đồng với cước phí khoảng 22.000 đồng. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau khi rời quán, nam shipper quay lại cho biết không may bị quẹt xe khiến hơn nửa số hàng bị đổ. Thấy số tiền bồi thường có thể cao gấp nhiều lần tiền công chuyến đi, chị Thư đã quyết định nhờ nhân viên làm lại đơn mới và không yêu cầu shipper phải đền.

"Lúc anh quay lại nhờ làm lại đơn, nhìn mặt rất buồn, nói không nên lời vì nghĩ phải đền đơn hàng. Mình thấy bạn ấy chắc là sinh viên, thu nhập không nhiều nên quyết định không để anh ấy trả tiền. Khi nhận được đơn mới mà không phải đền tiền, anh vui mừng, cảm ơn mình liên tục", chị Thư Nguyễn chia sẻ.

Clip chủ quán trà sữa, bánh tráng phơi sương miễn phí đơn hàng mới cho shipper

Cũng theo chủ quán, sau khi đoạn clip ghi lại việc hỗ trợ nam shipper được lan truyền, chị nhận về nhiều phản hồi tích cực. Không chỉ nhận được những lời chúc tốt đẹp từ người lạ, lượng khách đến quán cũng tăng lên, có thời điểm phải xếp hàng chờ đến lượt. Đây cũng là lần đầu tiên chị gặp trường hợp shipper không may làm hỏng hàng khi giao đơn cho khách ở quán của mình.

Quán trà sữa, bánh tráng phơi sương của chị Thư mở từ năm 2021, hoạt động từ 12 giờ 30 đến 22 giờ 30 mỗi ngày. Thời điểm khởi nghiệp, chị rút toàn bộ khoảng 50 triệu đồng tiền tiết kiệm để làm vốn kinh doanh, may mắn được thực khách ủng hộ.

Nhiều người dùng mạng xã hội cũng để lại bình luận, bày tỏ mong muốn các chủ quán khác có thể thấu hiểu với công việc của shipper, có thể hỗ trợ trong khả năng khi xảy ra sự cố. Tài khoản Bé Khải viết: "Mình cũng là shipper, thay mặt anh em cảm ơn cô chủ tốt bụng. Chúc cô chủ buôn may bán đắt". Bạn Lan Nhi bày tỏ: "Cả hai bên đều lịch sự và đáng yêu. Chúc quán nổ đơn ầm ầm và anh shipper thật nhiều sức khỏe".